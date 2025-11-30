El Gobierno se burla de la manifestación del PP: "Cada vez van eligiendo escenarios más pequeñicos"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, han cargado este domingo contra la concentración convocada por el PP en el Templo de Debod de Madrid, bromeando con que "cada vez van eligiendo escenarios más pequeñicos".

"Cuántas manifestaciones llevan ya"

Así se pronunciaron durante la clausura de las 'Jornadas Socialistas Gobierno de Progreso: España y Aragón', en la localidad oscense de Ligüerre de Cinca, donde Alegría aseguró que no sabía "cuántas manifestaciones llevan ya" los populares contra el Ejecutivo. "Siete, ocho, no lo sé", dijo mientras criticaba que nunca ha visto "al Partido Popular movilizarse para que los trabajadores tengan unas mejores condiciones laborales" o "para que en este país haya una mejor sanidad pública, una mejor educación pública, haya más becas para nuestros estudiantes".

La ministra también hizo hincapié en que "si el Partido Popular se quería manifestar por esto de la corrupción se han equivocado de sitio, porque qué mejor monumento representativo de la corrupción que el de Génova 13, que es una sede pagado con dinero negro".

Previamente, ambos se refirieron a esta protesta y a la de la organización juvenil ligada a Vox Revuelta junto a la sede del PSOE una hora después. Ante esto, Bolaños pidió a ambas formaciones que "no se envuelvan en la bandera de España para insultar al presidente de España".

"No hay duda, son lo mismo"

El ministro volvió a señalar que "si el PP y Vox se manifiestan en el mismo sitio, dicen las mismas cosas, insultan del mismo modo y tienen la misma falta de proyecto para nuestro país, no hay duda, son lo mismo".

Félix Bolaños asegura que PP y Vox son lo mismo

A pesar de que la formación de Santiago Abascal rechazó sumarse a la movilización que convocó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la organización juvenil Revuelta organizó otra una hora después en la calle Ferraz, por lo que tanto Bolaños como Alegría reiteraron que "se manifiestan juntos, al lado, compiten por ver quién la dice más gorda de Pedro Sánchez y compiten también por ver quién tiene menos ideas para nuestro país". Por ello, bromearon al apuntar: "De la foto de Colón a la foto del Templo de Debod y alrededores, son lo mismo".

"No les escucharéis hablar de qué querrían hacer ellos con el Estado del bienestar, con la vivienda, con las becas, con las pensiones, con los permisos de paternidad, con el salario mínimo, no lo harán nunca", dijo Bolaños, reiterando que "compiten por ver quién tiene menos ideas".