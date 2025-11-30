CONCENTRACIÓN EN DEBOD

Óscar Puente, sobre la concentración del PP en Madrid: "Había más gente en el mercadillo de Navidad de Valladolid"

El ministro ha señalado que "podrán mentir lo que quieran", pero que la realidad es que la gente está "cansada de sus mentiras y sus manipulaciones".

El Gobierno se burla de la manifestación del PP: "Cada vez van eligiendo escenarios más pequeñicos"

Feijóo asegura que "el sanchismo está en la cárcel" y avisa: "Pronto será Sánchez, lo sabe toda España"

Ayuso avisa: "No nos acostumbremos a lo que no es normal porque así comienzan todas las dictaduras"

Nerea Pardillo

Madrid |

Óscar Puente, sobre la concentración del PP en Madrid: "Había más gente en el mercadillo de Navidad de Valladolid"
Óscar Puente, sobre la concentración del PP en Madrid: "Había más gente en el mercadillo de Navidad de Valladolid" | Europa Press / Montaje: Onda Cero

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha tardado en comentar en redes sociales la concentración convocada por el PP en el Templo de Debod en Madrid, a la que han asistido 80.000 personas, según fuentes populares, por las 40.000 de la Delegación del Gobierno. Puente ha publicado una vista aérea de la concentración en la que, a su juicio, la asistencia es menor de la que dicen.

"La realidad es que hoy había más gente en el mercadillo de Navidad de Valladolid, que ahí", ha asegurado en su perfil de X. Según el ministro, por mucho que mientan "ellos y sus corifeos", lo cierto es que "la gente está cansada de sus ansias, sus mentiras, sus exageraciones, sus manipulaciones y sus urgencias".

Previamente, Puente ha citado un vídeo de la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha proclamado que "ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez". El ministro ha calificado estas palabras de "vacío absoluto" y ha incidido en el hecho de que ETA sea "una vez más" el argumento de sus discursos.

Cada vez van eligiendo escenarios más pequeñicos

Sobre la concentración en el Templo de Debod también se han pronunciado otros miembros del Gobierno. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han clausurado las 'Jornadas Socialistas Gobierno de Progreso: España y Aragón', que se han celebrado en Ligüerre de Cinca (Huesca).

Allí han comentado que "cada vez van eligiendo escenarios más pequeñicos", en consonancia con lo comentado por Puente y la poca afluencia de gente. Al hilo de esto, Alegría ha asegurado que no sabe "cuántas manifestaciones llevan ya" contra el Ejecutivo, "siete, ocho, no lo sé".

PP y Vox son lo mismo

Además, ha señalado que para manifestarse "por esto de la corrupción", el lugar elegido debería haber sido Génova 13, la sede del PP. "Qué mejor monumento representativo de la corrupción, que es una sede pagada con dinero negro", ha ironizado.

Bolaños, por su parte, ha puesto el foco en que, aunque el PP ha dicho que es una manifestación "sin siglas y sin logos", la realidad es que "si el PP y Vox se manifiestan en el mismo sitio, dicen las mismas cosas, insultan del mismo modo y tienen la misma falta de proyecto para nuestro país, no hay duda, son lo mismo".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer