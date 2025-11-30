Óscar Puente, sobre la concentración del PP en Madrid: "Había más gente en el mercadillo de Navidad de Valladolid"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha tardado en comentar en redes sociales la concentración convocada por el PP en el Templo de Debod en Madrid, a la que han asistido 80.000 personas, según fuentes populares, por las 40.000 de la Delegación del Gobierno. Puente ha publicado una vista aérea de la concentración en la que, a su juicio, la asistencia es menor de la que dicen.

"La realidad es que hoy había más gente en el mercadillo de Navidad de Valladolid, que ahí", ha asegurado en su perfil de X. Según el ministro, por mucho que mientan "ellos y sus corifeos", lo cierto es que "la gente está cansada de sus ansias, sus mentiras, sus exageraciones, sus manipulaciones y sus urgencias".

Previamente, Puente ha citado un vídeo de la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha proclamado que "ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez". El ministro ha calificado estas palabras de "vacío absoluto" y ha incidido en el hecho de que ETA sea "una vez más" el argumento de sus discursos.

Cada vez van eligiendo escenarios más pequeñicos

Sobre la concentración en el Templo de Debod también se han pronunciado otros miembros del Gobierno. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, han clausurado las 'Jornadas Socialistas Gobierno de Progreso: España y Aragón', que se han celebrado en Ligüerre de Cinca (Huesca).

Allí han comentado que "cada vez van eligiendo escenarios más pequeñicos", en consonancia con lo comentado por Puente y la poca afluencia de gente. Al hilo de esto, Alegría ha asegurado que no sabe "cuántas manifestaciones llevan ya" contra el Ejecutivo, "siete, ocho, no lo sé".

PP y Vox son lo mismo

Además, ha señalado que para manifestarse "por esto de la corrupción", el lugar elegido debería haber sido Génova 13, la sede del PP. "Qué mejor monumento representativo de la corrupción, que es una sede pagada con dinero negro", ha ironizado.

Bolaños, por su parte, ha puesto el foco en que, aunque el PP ha dicho que es una manifestación "sin siglas y sin logos", la realidad es que "si el PP y Vox se manifiestan en el mismo sitio, dicen las mismas cosas, insultan del mismo modo y tienen la misma falta de proyecto para nuestro país, no hay duda, son lo mismo".