TRATAMIENTO PENITENCIARIO

La Audiencia Nacional obliga a volver a prisión a la exjefa de ETA Anboto y a Carasatorre

Propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial.

ondacero.es | EFE

Madrid |

Quién es Anboto, la exjefa de ETA vinculada con 14 asesinatos que ha salido de prisión
Anboto, la exjefa de ETA condenada a cientos de años, a su salida de prisión esta mañana. | EFE/Javier Etxezarreta

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, Anboto, y al exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión.

En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial.

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