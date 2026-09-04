La Audiencia Nacional muestra su respaldo absoluto a la jueza Tardón tras el reproche de Marlaska al CGPJ

La jueza María Tardón ha recibido el apoyo de la Audiencia Nacional (AN) en las diligencias que inició sobre la masiva llegada de inmigrantes a Ceuta, afirmando que "no ha interferido con la seguridad nacional", una crítica hecha por Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior.

En un escrito de este viernes, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha mostrado su "absoluto respaldo" a la actuación de la jueza María Tardón ante la queja del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque prohibiera a los policías que investigan la crisis migratoria de Ceuta que facilitaran información a sus superiores.

"No solo no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional, sino que, antes al contrario, está actuando para la preservación y defensa del interés general de España, dentro del marco del respeto escrupuloso a sus funciones jurisdiccionales", recalca.

Agradecimiento a Perelló por "salir en defensa de la independencia judicial"

Además, la Sala de Gobierno agradece la respuesta de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, a una carta que le envió Marlaska mostrando "preocupación" por la decisión de la jueza de prohibir al equipo investigador de la Policía Nacional que realizó un informe sobre lo acontecido en Ceuta dar cuenta a sus superiores de las pesquisas.

La AN aplaude que Perelló saliera "en defensa de la independencia judicial y, en particular, de la magistrada de esta Audiencia Nacional, exigiendo para ella el máximo respeto por parte de las autoridades políticas".

Según comunicó este jueves el CGPJ, Perelló explicó a Marlaska que los órganos de gobierno del Poder Judicial "tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales".

Asimismo, ha recordado que la Constitución Española establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales, que es "general" para todos los ciudadanos y "especial" para la policía judicial.