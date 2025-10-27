Antonio Caño señala el momento que indicará que las elecciones se acercan: "Cuando Sánchez empiece a criticar a Puigdemont"

La portavoz del partido nacionalista en el Congreso, Míriam Nogueras, lanzó el pasado miércoles un órdago al Gobierno cuando dijo a Sánchez que quizá había llegado "la hora del cambio".

Tras el aviso, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión en Perpiñán (Francia), a la que él podrá asistir presencialmente, para dilucidar si rompe con el PSOE y si la militancia refrenda la decisión.

En noviembre, se cumplirán dos años desde la rúbrica del acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez. Y para Junts todavía hay acuerdos que el Gobierno debe cumplir. Este aviso por parte de los independentistas al Gobierno hace que se ponga en duda el avance de la legislatura.

¿Se acercan elecciones?

De ello han hablado los tertulianos de Alsina en 'Más de uno'. Antonio Caño ha asegurado que la ruptura de Junts con el Gobierno ya se ha producido. "El siguiente paso será cuando el gobierno empiece a hablar mal de Puigdemont. Ese será el anuncio, probablemente, de que las elecciones se acercan", ha asegurado el periodista.

Además, ha dicho cómo el Gobierno va a justificar la decisión de ir a elecciones si Junts decide romper con el Ejecutivo. "El Gobierno va a empezar a decir en algún momento que ellos jamás estaban dispuestos a ceder a las últimas presiones de Puigdemont y que por eso hay que ir a elecciones", ha opinado.

Caño ha asegurado que Sánchez va a decir que ha sido el freno de Puigdemont y que incluso frenó la tentación del Partido Popular de pactar con Puigdemont y ha asentido el argumento de Rubén Amón sobre que ahora Sánchez se erige como el integrador territorial cuando "ha sido él el segregador de esta legislatura a través de las concesiones a los soberanistas".

Los tertulianos han señalado que a pesar del aviso de Junts el Gobierno está tranquilo y que lo único que puede desalojar a Sánchez en este momento es su propia renuncia o que Junts presentara una moción de cesura. Algo que ven poco probable.