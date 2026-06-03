Antonio Caño sobre la posibilidad de que el PP negocie una moción de censura con Junts: "Los atajos van a darle más oxígeno a Sánchez"

La posibilidad de que el Partido Popular impulse una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de Vox, Junts y el PNV ha centrado buena parte del debate político en los últimos días. La eventual necesidad de negociar con la formación independentista de Carles Puigdemont ha generado una intensa controversia, coincidiendo además con la participación de Alberto Núñez Feijóo en el Cercle d'Economia, el foro que reúne a destacados representantes del empresariado catalán.

Durante la tertulia de Más de uno, el periodista Antonio Caño se mostró contrario a que el PP abra negociaciones con Junts para intentar sacar adelante una moción de censura.

Para el exdirector de El País, Feijóo se enfrenta a una situación compleja, aunque considera que es precisamente en este tipo de escenarios donde se pone a prueba el liderazgo político. A su juicio, la manera de resolver la "situación excepcional" que, según él, ha generado la forma de gobernar de Pedro Sánchez pasa por derrotar al PSOE en las urnas y no por buscar alternativas parlamentarias.

Caño se remitió además a las declaraciones realizadas por Feijóo en el Cercle d'Economia, donde el líder popular aseguró que no buscaba ningún "atajo" para llegar al poder. En opinión del periodista, una moción de censura apoyada por Junts sería precisamente eso y, además, podría terminar beneficiando al presidente del Gobierno. "Los atajos van a darle más oxígeno a Sánchez", afirmó.

Frente a esta posición, Carmen Morodo defendió que la posibilidad de presentar una moción de censura puede interpretarse como una forma de reaccionar ante el bloqueo parlamentario y los casos de corrupción que afectan al PSOE. A su juicio, si el PP no explorara esa vía, se le acusaría de permanecer inmóvil ante la situación política actual.

"Solo con ver la posibilidad ya se han lanzado a por él", señaló Caño en referencia a las críticas que ha recibido Feijóo por contemplar esa opción.

Por su parte, Rubén Amón también expresó sus reservas ante una eventual negociación con Junts. Para el tertuliano, la principal incógnita reside en el precio político que la formación independentista podría exigir a cambio de su apoyo. En esa misma línea, Antonio Caño insistió en que solicitar el respaldo de Junts para una moción de censura supondría situar al Partido Popular en una posición de dependencia frente al partido de Puigdemont. "Es como decirle: 'Por favor, ayúdenos usted'", concluyó.