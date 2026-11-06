Anticorrupción pide sentar en el banquillo a Pardo de Vera, Koldo y Aldama en la Audiencia Nacional

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el procesamiento en la Audiencia Nacional de varios implicados en la trama Koldo, entre los que se encuentran la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, la examante de Ábalos, Jesica Rodríguez, Koldo García y Víctor de Aldama.

El fiscal Luis Pastor Motta reclama sentar en el banquillo a un total de trece investigados y a 'Soluciones de Gestión', la empresa de material sanitario de Víctor de Aldama que vendió mascarillas a las administraciones socialistas.

Moreno incorporó este jueves los informes y anunció que decidirá en una resolución aparte quién continúa finalmente hacia juicio. Además de los mencionados, Anticorrupción solicita el procesamiento de Patricia Uriz, entonces pareja de Koldo, Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil; el empresario Juan Carlos Cueto, a quien la Fiscalía atribuye el control efectivo del grupo empresarial en el que se integraba Soluciones de Gestión, e Íñigo Rotaeche, director ejecutivo de la mercantil.

Pardo de Vera, más cerca del banquillo

La que fuera presidenta de Adif entre 2018 y 2021 se encuentra más cerca que nunca del banquillo. La fiscalía ha pedido al juez Moreno que continúe el procedimiento por un delito de tráfico de influencias después de contratar a la expareja del ministro Ábalos, Jesica Rodríguez, en dos empresas públicas.

Anticorrupción sostiene que Rodríguez estuvo cobrando grandes cantidades de dinero de ambas empresas sin llegar a ejercer tarea alguna. Por ello, también se solicita su procesamiento por un delito de malversación.

Asimismo, la petición fiscal lleva también hacia juicio a Ignacio Zaldívar, entonces director de Gestión Administrativa de ADIF, y a Joseba García, hermano de Koldo, por tráfico de influencias.

El Ministerio Público considera que los tres desempeñaron papeles diferentes para conseguir las contrataciones y evitar después que los controles internos descubrieran que Jesica no trabajaba.

Dentro de las peticiones del fiscal se encuentra también el archivo para doce de los investigados, entre ellos varios antiguos altos cargos del Ministerio de Transportes.

Los diferentes procedimientos judiciales

La solicitud de la Fiscalía y la Abogacía del Estado supone un nuevo avance procesal en una investigación que se ha dividido en diferentes procedimientos judiciales por la naturaleza de los hechos y la condición de los investigados.

En la instrucción del juez se encuentran tres asuntos diferentes: el presunto fraude fiscal cometido por Aldama y las sociedades utilizadas para cobrar las ganancias de los contratos de mascarillas, las adjudicaciones investigadas que no fueron examinadas por el Supremo y las posibles irregularidades en la contratación de Jessica García en dos empresas públicas.

En el caso de Aldama, el Ministerio Público pretende que se juzgue el supuesto fraude tributario relacionado con las operaciones realizas por sus empresas para percibir beneficios a través de los contratos de mascarillas.