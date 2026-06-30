Alsina responde a Junts por su ataque al programa de Iñaki Gabilondo sobre la lengua española: "La neutralidad en RTVE es obligada"

La polémica está servida. Carlos Alsina ha abordado este martes en la tertulia de Más de Uno la controversia generada por la petición de Junts de retirar La gran aventura de la lengua española, el programa presentado por Iñaki Gabilondo en La 2 de RTVE y que trata de explicar los orígenes y la historia de nuestro idioma.

El partido independentista considera que el espacio "falsea la realidad histórica" al sostener que el español no fue impuesto de forma generalizada a los pueblos indígenas de América durante la conquista.

Alsina ha explicado que el programa, elaborado en colaboración con el Instituto Cervantes y la Real Academia Española, recorre la historia del español desde sus orígenes y recordó que la queja parte del representante de Junts en el Consejo de RTVE, Miquel Calzada, conocido en televisión como 'Mikimoto'. Según trasladó Alsina, la formación independentista considera que el programa no debería seguir emitiéndose.

"Lo que falsea la historia es precisamente la queja"

El primero en intervenir fue David Jiménez Torres, que rechazó frontalmente la acusación de Junts. El doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cambridge y profesor en el Departamento de Historia defendió que durante los primeros siglos, tras la conquista, los misioneros no solo toleraron las lenguas indígenas, sino que contribuyeron a codificarlas para facilitar la evangelización.

Recordó que muchas de las primeras gramáticas y estudios del náhuatl, el quechua o el guaraní fueron elaborados precisamente por religiosos. "Lo que falsea la historia es precisamente la queja", afirmó, antes de matizar que la homogeneización lingüística impulsada por la Corona llegaría siglos después, especialmente con las reformas borbónicas del siglo XVIII.

Por su parte, Rubén Amón incidió en esa misma idea y contextualizó la expansión del castellano dentro del funcionamiento de cualquier gran imperio. A su juicio, disponer de una lengua común no implicaba necesariamente eliminar las variantes lingüísticas existentes, sino favorecer una unidad cultural y administrativa.

Además, recordó que buena parte del conocimiento que hoy existe sobre muchas lenguas indígenas fue posible gracias al trabajo de quienes las estudiaron, tradujeron y escribieron durante la colonización. "La unificación lingüística era propia de cualquier imperio", ha explicado Amón.

Para Marta García Aller, resulta llamativo que Junts centre su atención precisamente en este documental cuando, en su opinión, RTVE afronta debates mucho más relevantes.

La periodista ironizó con que existan numerosas quejas de trabajadores de la corporación por el peso creciente de las productoras externas y la pérdida de espacio para los periodistas de la casa, mientras que la controversia política se concentre ahora en una discusión sobre la historia del español de los siglos XVI y XVII.

Marhuenda: "La radiotelevisión pública se ha convertido en un chiringuito del sanchismo"

En el caso de Pilar Velasco, ha puesto el foco en el discurso político de Junts. Según explicó, le sorprendía que el partido situara ahora a Iñaki Gabilondo como supuesto representante de un discurso "supremacista" sobre el español. En su opinión, la formación lleva tiempo utilizando este marco en distintos debates políticos, desde la inmigración hasta la política lingüística catalana.

Velasco defendió que es legítimo debatir sobre el castellano, el catalán o su evolución histórica, pero consideró "delirante" la forma en la que Junts está planteando esta controversia.

Paco Marhuenda fue el más contundente de la mesa. El director de La Razón sostuvo que el nacionalismo catalán ha construido su relato histórico sobre "mentiras" y criticó tanto la actuación de Miquel Calzada como el actual modelo de elección del Consejo de Administración de RTVE.

A su juicio, la radiotelevisión pública se ha convertido en "un chiringuito del sanchismo", al tiempo que advirtió de que los precedentes políticos en la designación de consejeros podrían reproducirse en futuros cambios de Gobierno.

Carlos Alsina cerró el debate recordando que, aunque cualquier profesional pueda defender públicamente la neutralidad informativa, en el caso de RTVE esa neutralidad no es solo un principio deseable, sino una obligación. "En Televisión Española ocurre que la neutralidad es obligada en términos políticos, independientemente de lo que cada uno piense. Es obligada", concluyó Alsina.