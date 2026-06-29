El insólito ataque a la sede de Vox: queman penes de plástico y acaban dañando la fachada

La sede nacional de Vox, situada en la calle Bambú de Madrid, sufrió este domingo un acto vandálico después de que varios penes de plástico fueran quemados en la entrada del edificio, provocando daños materiales en la fachada.

Según ha informado la formación política, durante la madrugada un individuo dejó "unos cuantos" penes de plástico frente al acceso principal de la sede. Horas más tarde, ya por la tarde y en torno a las 18.00 horas, otra persona los roció con un líquido inflamable y les prendió fuego.

Las llamas terminaron apagándose por sí solas, sin que fuera necesaria la intervención de los servicios de emergencia y sin que se registraran heridos. No obstante, el incendio dejó visibles marcas de quemaduras en la fachada del edificio, según ha explicado Vox.

La formación ha anunciado que presentará una denuncia con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido. Por el momento no han trascendido detenciones relacionadas con este suceso.

Vox denunciará los hechos

Desde el partido consideran que se trata de un nuevo ataque contra una de sus sedes y han avanzado que pondrán los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que se investigue la autoría del acto vandálico.

La sede nacional de Vox, ubicada en el distrito madrileño de Chamartín, ha sido objeto de otros ataques y actos vandálicos en años anteriores, aunque este episodio destaca por la naturaleza de los objetos utilizados y por los daños ocasionados en la fachada del edificio.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar la identidad de las personas implicadas y las circunstancias en las que se produjo el insólito ataque.