El enfado de Feijóo con Sánchez por revelar el barrio en el que vive: "Entre otras cosas porque tengo un hijo de 9 años"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su enfado después de que el presidente del Gobierno mencionara en el Congreso el barrio madrileño en el que reside cuando ambos se enfrentaban por sus respectivas declaraciones patrimoniales.

Durante la sesión, Feijóo preguntó a Sánchez si había presentado ya su declaración de la Renta y de Patrimonio. El líder popular aprovechó su intervención para insistir en que la legislatura está agotada y cuestionar la situación política del Ejecutivo. "¿Ha hecho ya la declaración de la Renta y de Patrimonio, señor Sánchez?", le preguntó desde la tribuna.

La respuesta del presidente no fue sobre sus obligaciones fiscales. Sánchez contraatacó reclamando explicaciones sobre la vivienda que ocupa Feijóo en Madrid y le lanzó una pregunta: "Usted, que es el adalid de la transparencia, señor Feijóo, díganos cuánto paga usted o su partido por su casa en El Viso al mes".

El presidente insistió en esa línea pese a las protestas de la bancada popular y aseguró que la información había aparecido en medios de comunicación. "A mí lo que me interesa saber es cuánto paga usted o su partido", reiteró Sánchez.

"Sorprende que el presidente diga dónde vivo"

Ese intercambio es el origen del enfado que Feijóo expresó minutos después ante los periodistas en los pasillos del Congreso. El presidente del PP criticó que Sánchez hubiera hecho pública una referencia al lugar donde reside con su familia.

"También sorprende que el presidente del Gobierno le diga a todos los españoles dónde vivo", ha lamentado Feijóo, visiblemente molesto por las palabras pronunciadas por Sánchez desde la tribuna.

El líder de la oposición ha vinculado además su malestar a cuestiones de privacidad y seguridad familiar. "Entre otras cosas porque tengo un hijo de nueve años", ha argumentado.

Feijóo también ha rechazado las insinuaciones realizadas por el presidente sobre quién sufraga el alquiler de la vivienda. "Se cree que yo soy como él", ha afirmado, antes de aclarar que el piso lo pagan él y la madre de su hijo.

"No ha intentado decir quién me paga el piso. Lo pago yo y la madre de mi hijo. ¿Hasta dónde puede llegar? A mí mi suegro no me ha regalado ningún piso", ha añadido.