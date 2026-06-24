Feijóo tacha a Sánchez como "nexo corruptor" y exige un adelanto electoral: "Deberíamos echar al Gobierno con una moción de censura"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE durante su intervención en el Congreso de los Diputados. El jefe de la oposición ha centrado especialmente sus críticas en la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha calificado como el "nexo político corruptor" de todos los casos que actualmente afectan al entorno socialista.

Sánchez comparecía en la Cámara Baja a petición propia para dar explicaciones sobre estos casos de corrupción, apenas dos días después de conocerse la sentencia del denominado caso Mascarillas, que condena a su exsecretario de Organización a 24 años de prisión. Durante su intervención, Feijóo ha mostrado una lista con los "19 delitos" por los que, según ha señalado, está siendo investigado el PSOE. "Esta es la verdadera anatomía del fenómeno", ha afirmado el líder popular.

Feijóo ha sostenido que el balance de la acción de Gobierno no ha beneficiado al conjunto de los ciudadanos, sino a quienes forman parte de su entorno político. "Su Gobierno no ha mejorado la vida de la gente, ha mejorado la vida de su gente", ha asegurado. Asimismo, ha dirigido duras acusaciones contra Sánchez: "Los hechos dicen que está en el lado equivocado de la historia" y "usted es el nexo político corruptor".

Su Gobierno no ha mejorado la vida de la gente, ha mejorado la vida de su gente

El presidente del PP también ha despreciado los compromisos anunciados por Sánchez para combatir la corrupción. En este sentido, ha recordado que, de las 19 medidas presentadas por el presidente del Gobierno para reforzar la lucha contra estas prácticas, solo una ha comenzado a aplicarse y, según ha denunciado, de forma incompleta. "Usted lo que va a hacer es amparar la corrupción", ha asegurado.

Saca pecho por su gestión al frente de la Xunta

Vuelve a defender un moción de censura

Durante su discurso, Feijóo también ha reivindicado su gestión al frente de la Xunta de Galicia. Según ha señalado, durante sus años como presidente autonómico no se produjo ningún caso de corrupción en su Gobierno. "Mi listón es no haber metido la mano en la caja nunca", ha afirmado.

El líder popular ha aprovechado además para dirigirse a los socios parlamentarios del Ejecutivo. "Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura; por mí, hoy mismo", ha asegurado, para acto seguido reprocharles que sigan sosteniendo a Sánchez en el poder. "Mírense al espejo y observen la descomunal incoherencia", les ha espetado. En este contexto, ha defendido que "la decencia no depende de la ideología, es una concepción moral del poder".

Deberíamos echar a este Gobierno con una moción de censura; por mí, hoy mismo

Para finalizar su intervención, Feijóo ha reiterado su petición de un adelanto electoral y ha reclamado la convocatoria inmediata de elecciones generales. "Cada día que pase sin convocar elecciones es una agresión a la nación española", ha concluido.