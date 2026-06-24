CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Pedro Sánchez comparece este miércoles en el Congreso para informar sobre los casos de corrupción que afectan a su entorno

El presidente se enfrenta a Feijóo en el Congreso y a sus socios, que le exigen explicaciones y cuestionan el futuro de la legislatura.

Sentencia caso mascarillas: El Supremo condena a 24 años de cárcel a Ábalos, a 19 a Koldo y suspende la entrada en prisión de Aldama

El juez Peinado envía a juicio con jurado a Begoña Gómez y le retira el pasaporte

Pilar Lara

Madrid |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Pleno del Congreso este miércoles para abordar la situación generada por las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, al Ejecutivo y a su entorno familiar.

Sánchez pidió comparecer el día después de que agentes de la UCO entraran en la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz para recabar información sobre el caso de la exmilitante Leire Díez, que investiga una presunta trama para boicotear investigaciones judiciales y policiales que afecten al PSOE o al Gobierno.

Sentencia caso mascarillas

Esta comparecencia se produce dos días después de conocer la sentencia por el caso mascarillas, en la que el Tribunal Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a Koldo a 19 años y 8 meses, y a Víctor de Aldama a cuatro años y medio de prisión, pero se le suspende la ejecución de la pena debido a su contribución para el esclarecimiento de los delitos.

Además, la presencia de Sánchez en el Congreso coincide con la citación del juez Peinado a Begoña Gómez este miércoles para que haga entrega de su pasaporte, una medida cautelar que el magistrado acordó el sábado en el mismo auto en el que enviaba a un juicio con jurado a la esposa del presidente del Gobierno.

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Sánchez: "Jamás conocí ninguna de estas prácticas"

Pedro Sánchez ha revelado "no saber nada de estas prácticas", lo que ha generado las risas irónicas de la bancada popular.

"Es más, les digo lo siguiente, señorías: Yo no hago lo que otros me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular".

Sánchez habla de Ábalos y Koldo: "En este país no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean".

Este comentario del presidente del Gobierno ha provocado el aplauso de la bancada socialista.

Sánchez: "Hay un reguero de noticias judiciales mezclado con bulos"

Pedro Sánchez: "Queremos una Unión Europea fuerte"

"La ultraderecha europea quiere volver a los recortes", ha dicho el presidente, que ha comenzado su intervención hablando del último Consejo Europeo.

Comienza el Pleno del Congreso con la comparecencia de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno comparece en el Congreso de los Diputados para hablar de los casos judiciales que afectan al PSOE, al Ejecutivo y a su entorno y también para hablar sobre el último Consejo de Europeo.

El PP pregunta hoy a Bolaños si comparte que hay un "golpe de Estado judicial" tras la condena a Ábalos

El PP preguntará este miércoles al ministro de Justicia, Félix Bolaños, si considera que existe un "golpe de Estado judicial" contra el Gobierno, habida cuenta de las críticas de miembros del Gobierno y del PSOE contra la sentencia del caso Mascarillas, que han tachado de "desproporcionada", y contra el auto del juez Juan Carlos Peinado de la apertura de juicio oral con jurado para Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

Begoña Gómez comparece este miércoles ante el juez Peinado para entregar su pasaporte

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles a las 18 horas. Una vez comunicadas el pasado sábado las medidas cautelares que le impone, está citada para notificarle oficialmente su decisión y requerirle la entrega del pasaporte. La citación coincide con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados.

El magistrado exige la comparecencia personal de la esposa del presidente y que comunique al juzgado si tiene algún pasaporte adicional, ya sea diplomático o de otra nacionalidad, que también deberá entregar.

Felipe González ve que las dos opciones "más claras" son dimitir o convocar elecciones

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha considerado que, tras la sentencia que condena a 24 años de cárcel al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las dos opciones "más claras" son dimitir o convocar elecciones, para "que te ratifiquen o te rectifiquen".

González lanzó este mensaje este martes en un coloquio en el que también ha participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con motivo de la asamblea general de la Federación de Empresarios de Toledo (Fedeto), donde ha señalado que Ábalos y también el ex secretario de Organización Santos Cerdán son personas de confianza de Pedro Sánchez "y, por lo tanto, hay una responsabilidad política evidente".

El presidente aún no ha hablado de la sentencia a Ábalos

Aunque el presidente no se ha pronunciado aún sobre la sentencia a Ábalos, se prevé que reitere la condena que el Gobierno ya ha hecho pública y el objetivo que mantiene es "establecer los hechos frente a las mentiras y los bulos de la derecha y la extrema derecha". "Vamos a poner negro sobre blanco a unos hechos que son desproporcionados", afirman, en referencia a cómo se han contado por parte de algunas formaciones a la opinión pública.

Así, Sánchez pretende desmontar "los bulos" de PP y Vox y afirmar que "desde el primer minuto, el Gobierno asumió responsabilidades" apartando a los dos exsecretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán en cuanto tuvieron el "mínimo indicio".

Sánchez mantendrá su apoyo a Zapatero, y respecto a la sentencia del caso mascarillas, reiterará la condena que el Gobierno

Sánchez mantendrá su apoyo a Zapatero, y respecto a la sentencia del caso mascarillas, reiterará la condena que el Gobierno ya ha hecho pública ante comportamientos como el de Ábalos, que considera que se alejan de los principios que rigen al Ejecutivo.

Sánchez reivindicará su gestión ante las críticas por las causas judiciales del PSOE

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicará este miércoles su gestión ante el pleno del Congreso con motivo de su comparecencia por los casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno, que han llevado al PP a exigir su dimisión y a sus socios de investidura a que dé todas las explicaciones necesarias.

Sánchez, según fuentes de su Ejecutivo, pondrá en valor la situación económica de España y las medidas sociales que se han aprobado durante su mandato.

Pedro Sánchez comparece este miércoles en el Congreso para informar sobre los casos de corrupción que afectan a su entorno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Pleno del Congreso este miércoles para abordar la situación generada por las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, al Ejecutivo y a su entorno familiar.

Sánchez pidió comparecer el día después de que agentes de la UCO entraran en la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz para recabar información sobre el caso de la exmilitante Leire Díez, que investiga una presunta trama para boicotear investigaciones judiciales y policiales que afecten al PSOE o al Gobierno.

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