Pedro Sánchez comparece este miércoles en el Congreso para informar sobre los casos de corrupción que afectan a su entorno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Pleno del Congreso este miércoles para abordar la situación generada por las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, al Ejecutivo y a su entorno familiar.

Sánchez pidió comparecer el día después de que agentes de la UCO entraran en la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz para recabar información sobre el caso de la exmilitante Leire Díez, que investiga una presunta trama para boicotear investigaciones judiciales y policiales que afecten al PSOE o al Gobierno.

Sentencia caso mascarillas

Esta comparecencia se produce dos días después de conocer la sentencia por el caso mascarillas, en la que el Tribunal Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a Koldo a 19 años y 8 meses, y a Víctor de Aldama a cuatro años y medio de prisión, pero se le suspende la ejecución de la pena debido a su contribución para el esclarecimiento de los delitos.

Además, la presencia de Sánchez en el Congreso coincide con la citación del juez Peinado a Begoña Gómez este miércoles para que haga entrega de su pasaporte, una medida cautelar que el magistrado acordó el sábado en el mismo auto en el que enviaba a un juicio con jurado a la esposa del presidente del Gobierno.