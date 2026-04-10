El problema del bilingüismo en la educación en Cataluña: "Se han abierto expedientes por utilizar el castellano"

En una entrevista en "La Brújula" de Onda Cero con Rafa Latorre, Losada denuncia que el miedo y la presión siguen disuadiendo a muchas familias de reclamar una educación realmente bilingüe en Cataluña.

"Hay expedientes a profesores por usar castellano en clase"

Rafa Latorre arrancó la conversación recordando las denuncias sobre profesores que se niegan a responder a los alumnos si no preguntan en catalán y que incluso acompañan esa negativa con comentarios humillantes. Losada confirmó que la AEB recibe de forma continuada testimonios de este tipo de situaciones: "Tenemos denuncias de familias que sus hijos vuelven a casa y se quejan de que los profesores les impide hablar en castellano tanto dentro del aula como en el pasillo, como en el patio".

Según explicó, no se trata solo de una cuestión de trato, sino también de consecuencias académicas: "También reciben comentarios discriminatorios y despectivos. No es en esa lengua en la que me hablas, no te entiendo. Tenemos también alumnos que han sido advertidos de que les puede bajar la nota o de que salen unas incidencias por hablar en castellano en clase".

La presidenta de la AEB subrayó que la presión alcanza también a los docentes que intentan introducir el español como lengua de uso normal en el aula: "Hay profesores que utilizan el castellano como lengua vehicular o dan parte de la materia en castellano o dan parte del material didáctico en castellano que se… se han abierto expedientes por utilizar el castellano. Eso está ocurriendo en nuestro país".

El miedo tras el caso Canet: "Son padres de una pasta especial"

Latorre le preguntó si el acoso sufrido por la familia de Canet de Mar, tras pedir más castellano para su hijo, había tenido un efecto disuasorio sobre otras familias. Losada admitió que el temor es real y que condiciona a muchos padres: "Es evidente que los padres tienen miedo a que sus hijos sufran consecuencias en el centro, porque sus familias han pedido que se respeten sus derechos y que se aumente un poco las horas en castellano".

Recordó que el caso de Canet no es aislado: "Es el caso de Canet, es el caso de Balaguer, es el caso de Mataró, Castelldefels. Ha habido muchos casos que pasan inadvertidos y que no ha ocurrido nada… aunque siempre pasa algo". Esas “consecuencias” pueden llegar en forma de miradas, comentarios de la dirección, del tutor e incluso de otros padres del grupo de clase.

Sobre la actuación del entonces conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, fue muy contundente: "Cuando el señor Cambray se plantó en la puerta del colegio en Canet de Mar, hizo declaraciones agresivas y acusó a los padres de ir en contra de la sociedad catalana. Pues lo hizo con una intención. Lo hizo para decir: chicos, que no os ocurra ninguno más hacer esto". Para Losada, estos procesos de acoso tienen una función clara: "Todos los procesos que se producen de acoso es para que nadie más lo haga".

Pese a ese contexto, insiste en que aún hay familias dispuestas a dar la batalla: "Los padres que continúan, porque continúan padres pidiendo ese mínimo del 25%, al menos con nosotros, son padres que son de una pasta especial. Son valientes de verdad y son personas que nunca tenemos que olvidar, que hacen posible que haya una rendija de luz en los centros en Cataluña".

Illa y la inmersión: "No ha cambiado absolutamente nada"

Preguntada por la llegada del PSC a la Generalitat y el papel de Salvador Illa, Losada rechazó que haya supuesto una mejora para el castellano en la escuela. A su juicio, el nacionalismo sigue marcando la política lingüística y el Gobierno actual actúa como instrumento de esa presión: "Señoría es el instrumento para que el nacionalismo declarado siga presionando a las escuelas para mantener 100% la inmersión".

"No hay más reconciliación y convivencia en las escuelas y el castellano no ha pasado a tener un estatus mejor del que tenía con el señor Aragonès, con el señor Pujol, con el señor Mas", afirmó. La diferencia, según ella, es solo de tono: "Sus declaraciones no son tan estridentes como las anteriores, pero la inmersión se aplica en una forma muy dura".

Losada destacó que, por primera vez, la AEB está defendiendo a docentes sancionados por usar el español: "Estos últimos meses son las primeras veces que hemos tenido profesores a los que estamos defendiendo porque les están abriendo expedientes para sancionarlos, porque gran parte de la información, de los deberes o del material es en castellano, o porque lo dicen en castellano en clase junto con el catalán. Esto no ocurría".

En su análisis, el nacionalismo está logrando sus objetivos sin pagar coste político: "El nacionalismo, sin moverse de la supuesta oposición o colaboración en ciertos puntos con el gobierno de Señoría, está consiguiendo incluso más éxitos en este campo que cuando ellos gobernaban". Y añadió: "Ellos aprietan los tornillos a Su Señoría y Su Señoría cumple. Y Su Señoría está aplicando la inmersión y Su Señoría se niega a aplicar una resolución como la petición de la semana pasada".

Según recordó, esa resolución judicial "dice claramente que el decreto lingüístico no se puede aplicar, que hay 14 artículos que están anulados y que por tanto esa sentencia es ejecutable y se niega a ejecutarla". Su conclusión sobre el cambio de gobierno fue tajante: "¿Qué ha cambiado respecto al gobierno nacionalista anterior independentista? En este campo no ha cambiado absolutamente nada. Estamos exactamente igual".

"La inmersión es una falsedad que no está amparada por ninguna normativa"

En la parte final de la entrevista, Latorre recordó que la ley y las sentencias asisten a los padres que quieren una educación bilingüe y amparan el derecho de los alumnos a dirigirse en castellano a sus profesores. Losada coincidió y subrayó que no se trata de un derecho restringido a quienes denuncian: "La legislación nos da la razón. Y esto no solamente es un derecho que tienen aquellos padres que lo pidan, es un derecho que tienen todos los alumnos de Cataluña".

Rechazó la idea de que haya alumnos "de catalán" y alumnos "de castellano": "No hay ningún derecho que diga que los alumnos solamente pueden estudiar en español o solamente pueden estudiar en catalán. Eso es mentira". Y cargó contra el modelo de inmersión: "La inmersión es una falsedad que no está amparada por ninguna normativa y por eso también es un sistema único en el mundo. Relegar la lengua mayoritaria y oficial en Cataluña a no ser lengua vehicular, no es imponer una sobre la otra".

Para la presidenta de la AEB, el problema es de Estado de derecho: "Aquí el problema es un problema de falta de respeto a… de quiebra del Estado de derecho, porque si hay una legislación y no se cumple desde hace más de tres décadas y no se hace por cumplir, y los gobiernos que nos representan y que deben ser ejemplo de cumplimiento estricto de las sentencias judiciales no lo hacen, pues aquí tenemos… ¿a qué nos podemos agarrar?".

La respuesta, sostiene, pasa por la movilización cívica: "Básicamente a estos padres y asociaciones como la nuestra que luchan porque se cumpla la ley y que este tema no se quede apagado en el olvido". Y remató con una advertencia: "Es algo muy grave lo que está ocurriendo en Cataluña en las escuelas desde hace 30 años y es algo muy grave pensar que un profesor en España puede ser sancionado por utilizar español".