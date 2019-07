Abascal: "Renunciamos a estar en un Gobierno de PP y Ciudadanos, solo queremos que no se apliquen políticas de izquierda"

Santiago Abascal se ha mostrado optimista con la próxima formación de gobiernos en Madrid y Murcia y, aunque no lo garantiza, cree posible llegar a un acuerdo antes de las vacaciones de verano.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado en Antena 3 que Ciudadanos parece rebajar ya su posición a nivel autonómico y ha explicado que a fin de cuentas su formación tampoco pide tanto. "Nosotros queremos un compromiso y ya veremos de qué manera se establece", aunque recalca que quiere un Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos que garantice "que no va a deslizarse en la aplicación de políticas de izquierda, en algunas materias, como han venido acostumbrando". Además, señala que en Vox renuncia a formar parte de ese gobierno de PP y Ciudadanos, "no queremos estar".

Abascal Aboga "por hacer un esfuerzo de ponerse de acuerdo", pero no quiere usar los términos de concesión. Considera que estos días se están sentando las bases de los futuros acuerdos. "Si todo va como debe ir podrá ser pronto pero las prisas y presiones en una negociación no son positivas. Con la presión no funcionamos como otros. Nosotros nos enrocamos y entre la espada y la pared elegimos la espada", destaca.

Piden un Gobierno de PP y Ciudadanos en el que no quieren estar porque desean "la leal oposición" pero que les garantice que "no va a deslizarse en la aplicación de políticas de izquierdas en algunas materias". Señala que en Murcia vienen todas las fuerzas políticas han blindado determinados acuerdos como la reformar el estatuto de autonomía y las políticas de género y memoria histórica para que si Vox entra en el Gobierno no pueda modificar estos supuestos.