Ábalos vuelve a escribir desde la cárcel y pide explicaciones a Armengol: "No quisiera ser malpensado"

El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha vuelto a escribir desde la prisión de Soto del Real, en la que ingresó el pasado jueves en el marco de la investigación contra él por el cobro de presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

En su escrito este martes, Ábalos acusa a la Mesa del Congreso y a su presidenta, Francina Armengol, de no responder a sus escritos oficiales sobre un derecho parlamentario y de no haber protegido sus derechos como diputado durante su proceso judicial.

Además, desliza la posibilidad de que la Mesa ya supiera días antes de su detención que iba a ser detenido y enviado a prisión. "¿Acaso la Mesa del Congreso ya sabía el día 25 que el 27 de noviembre iba a ser detenido y enviado a prisión? ¿Qué medidas de la señora presidenta son esas que han salvaguardado mis derechos y prerrogativas como diputado durante todo mi proceso judicial?", se pregunta en X.

Ábalos explica que el 20 de noviembre, una semana antes de su detención, envió un escrito a Armengol y la Mesa del Congreso para que se le informara sobre los "autos y sentencias" relacionados con él, como manda el artículo 14.1 del Reglamento.

Se queja de que la única respuesta que recibió fue el 25 de noviembre, dos días antes de que el juez decretara su ingreso en prisión preventiva, y por parte de la Mesa "eximiéndose de contestarme y pronunciarse sobre mis cuestiones planteadas". Según Ábalos, esa respuesta le remitía al artículo 12 del Reglamento, que habla sobre la actuación de la presidenta del Congreso cuando un diputado es detenido.

"No quisiera ser malpensado que el silencio sobre mi escrito responde a la inacción por una decisión dilatoria para no tener que responderme ni confrontar con el Tribunal Supremo", termina diciendo un Ábalos que señala directamente Armengol por no contestar a su escrito.

En resumen, Ábalos considera que se han vulnerado sus derechos como parlamentario y que ni el Congreso ni su presidenta le han defendido.

El uso de Internet por parte de Ábalos

La cuenta de Ábalos la estaría dirigiendo una persona de su máxima confianza, puesto que él no tiene acceso ni a Internet ni a teléfono desde la cárcel, y el de este martes es el cuarto mensaje que escribe desde su ingreso en Soto del Real.

Su cuenta en X fue rebautizada el pasado sábado como En el nombre de Ábalos y en su biografía se puede leer "¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable".