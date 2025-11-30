Ábalos publica un tuit en el que describe cómo es su vida en la cárcel: "Aquí hace mucho frío"

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha publicado dos de sus primeros tuits desde la cárcel de Soto del Real donde permanece desde el pasado jueves tras decretar el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, su ingreso en prisión ante el "riesgo extremo" de fuga.

En un primer mensaje compartido justo a las 09:00 horas, Ábalos ha cargado contra los "líderes autoritarios, medios comprados, estado de derecho degradado" que están resueltos a "aniquilar los derechos humanos". En su mensaje, asegura que "se están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria" y que él defenderá su inocencia con lo "poco" que le queda.

"Qué puede representar alguien que desde un gobierno o su oposición no respeta un derecho fundamental como la presunción de inocencia, reconocido y exigible para todas las personas.

Ya estoy en la cárcel porque el sistema así lo ha decidido, sin haber celebrado juicio y bajo un falso pretexto subjetivo de un riesgo de fuga "extremo", teniendo a un menor a mi cargo, cuidando a mi madre de 96 años cada dos fines de semana alternos y siendo un diputado que acude semanalmente al Congreso", ha dicho.

Hora y media después, el que fuera secretario de Organización del PSOE ha vuelto a publicar otro tuit en el que traslada su "agradecimiento por el buen trato" que está recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y demás internos. Además, también ha descrito cómo están siendo sus primeros días en la cárcel de Soto del Real.

"Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío", ha afirmado.

Al finalizar el último tuit, ha lanzado una advertencia: "Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar".

Ningún preso tiene acceso a Internet

La cuenta de 'X' del exministro fue rebautizada este sábado como 'En el nombre de Ábalos' y con nueva biografía: "Diputado por València. ¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable".

Ante esto, EFE consultó con fuentes de Instituciones Penitenciarias, que explicaron a la agencia que ningún preso tiene acceso a Internet desde la prisión.

El Tribunal Supremo acordó el pasado jueves el envío de Ábalos y de su asesor Koldo García a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel.