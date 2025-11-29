PRISIÓN ÁBALOS

Ábalos actualiza su nombre y su biografía de 'X': "¡Soy inocente!"

La cuenta del exministro de Transportes ahora se denomina 'En el nombre de Ábalos' y en ella reitera su inocencia "aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido".

Marta Pérez Miguel | EFE

Madrid |

José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados
José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados | Europa Press

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, en prisión desde el jueves por el caso Koldo, ha actualizado su cuenta en la red social X, que ahora se denomina "En el nombre de Ábalos".

"¡Soy inocente!"

En su perfil actualizado en X, Ábalos se presenta como diputado por Valencia y asegura: "¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable".

En un tuit hecho público este sábado, dos días después de su ingreso en la cárcel, Ábalos reproduce un poema del argentino Guillermo Mayer titulado "No te rindas", acompañado de un vídeo del que fuera presidente de Uruguay Tabaré Vázquez recitándolo en su despedida del gobierno.

Instituciones Penitenciarias dicen que ningún preso tiene acceso a Internet

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han explicado a EFE que ningún preso tiene acceso a Internet desde la cárcel. Ábalos se encuentra desde el pasado jueves en prisión provisional en el centro penitenciario Madrid V de Soto del Real.

