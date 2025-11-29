Chistorras, lechugas o empastes: la jerga de las tramas de corrupción que usaban los implicados

La investigación sobre la trama de corrupción vinculada a la Diputación de Almería por la adjudicación de contratos relacionados con mascarillas durante la pandemia ha dejado al descubierto un dato llamativo de muchos de los casos de cohecho del país. Y es que los implicados suelen utilizar un lenguaje en clave para referirse a pagos ilegales. Tales como chistorras, lechugas, citas en el dentista o nombres parroquiales han sido algunos de los que los tertulianos del programa Julia en la onda, presentado por Julia Otero, han analizado.

Caso Mascarillas: las citas en el dentista

Sobre la presunta corrupción en la Diputación de Almería han surgido nuevas informaciones. Pero, más allá del avance del caso, llama la atención el lenguaje que entre los implicados usaban. Porque mientras España registraba miles de fallecidos por la pandemia, los investigados se referían a pagos ilegales con vocabulario relacionado con la odontología.

Los investigadores han detectado conversaciones en las que los sospechosos hablaban de ir "al dentista" para referirse a sobornos. Expresiones como "Tengo que ir al dentista y no sé cuando ir", "Yo también me tengo que hacer una limpieza" o "Necesito empastarme dos o tres muelas" eran maneras que los implicados tenían para encubrir el pago de comisiones ilegales. La jueza concluyó que no se trataba de problemas médicos, sino de una terminología para ocultar pagos ilegales.

Caso Koldo y las chistorras

Otro de los ejemplos que los tertulianos de Julia en la onda proponen es el ya mediático caso Koldo. Según la UCO, los investigados se referían a billetes de 500 € con "chistorras", de 200 € con "soles" y de 100 € con "lechugas".

Aunque los acusados han negado la terminología de estos términos, los mensajes han reflejado claramente para la investigación que esta jerga se usaba para hacer pagos ilegales.

Caso Pujol con la religión

En el caso del clan Pujol se empleaba una terminología religiosa. La mujer del ex President de la Generalitat de Cataluña, Marta Ferrusola, hablaba de misales para referirse a los millones que traspasaban entre cuentas. Ella, por ejemplo, era la Madre Superiora y, según la investigación, los mensajes hacían referencia a transferencias de millones de euros a cuentas en Andorra bajo conceptos religiosos.