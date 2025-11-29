El abogado de Ábalos evita responder sobre si tirará de la manta y llama a leer 'El Conde de Montecristo'

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su entonces asesor, Koldo García, han pasado sus primeras noche en la misma celda de la cárcel madrileña de Soto del Real, después de que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decretase para ambos prisión provisional al apreciar riesgo "extremo" de fuga. Koldo estaba tranquilo, mientras que el exministro estaba "un poquito peor", según fuentes consultadas por Europa Press, sobre la primera de las noches en la cárcel.

Este viernes, Luis Chabaneix, dueño del despacho de abogados que representa a Ábalos, ha manifestado a la salida de su visita al exministro a la prisión en el mediodía de este viernes que se encuentra "sorprendentemente fuerte, sólido" y "con un buen talante". Asimismo, ha asegurado que está "más dispuesto que nunca a hacer valer sus derechos" y ha avanzado que van a recurrir el auto de entrada en prisión.

Tanto Chabaneix, como el abogado del exministro, Carlos Bautista, no han respondido sobre si "van a tirar de la manta", como ha preguntado uno de los periodistas, o sobre el aviso de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, de que ni el partido ni el Ejecutivo "se van a dejar amedrentar".

Sin embargo, al subirse a su coche y preguntado por el tiempo que estima que va a pasar su representado en prisión, Bautista ha instado a leer la novela 'El Conde de Montecristo', de Alejandro Dumas, que gira en torno a la venganza de Edmond Dantès contra quienes le encarcelaron tras fugarse de prisión.

El protocolo: presos preventivos, informe médico y entrevista

Koldo y Ábalos permanecerán como presos preventivos un máximo de cinco días en el departamento de ingresos de Soto del Real con el objetivo de ser evaluados por los técnicos de la cárcel y asignarles una celda, tal y como estipula el protocolo de acceso a prisión.

El primer ingreso está regulado por el artículo 20 del Reglamento Penitenciario, que dicta las pautas sobre "modelos de intervención y programas de tratamiento". En este sentido, el primer paso fue ocupar una celda --en este caso, la misma para los dos-- en dicho departamento de ingresos, donde habrían sido examinados por el médico "a la mayor brevedad posible".

Como el resto de presos preventivos, Ábalos y Koldo tendrán que ser entrevistados por un trabajador social y por el educador, "a fin de detectar las áreas carenciales y necesidades del interno". Soto del Real es un centro tipo y la prisión de referencia para los presos preventivos en la Comunidad de Madrid.

El artículo 20.3 estipula que la estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad. De la prolongación se tiene que dar cuenta al juez de vigilancia penitenciaria correspondiente.

Son los profesionales de la prisión los que emitirán un primer informe sobre la propuesta de separación interior en una celda, conforme a lo dispuesto en el artículo 99, o de traslado a otro centro si así se considerara. También se establece la planificación educativa, sociocultural y deportiva y de actividades de desarrollo personal para cada interno.

"Respetando el principio de presunción de inocencia, la Junta de Tratamiento, de acuerdo con dicho informe, valorará aspectos tales como ocupación laboral, formación cultural y profesional o medidas de ayuda, a fin de elaborar el modelo individualizado de intervención", fija el Reglamento Penitenciario.