El Gobierno rechaza las acusaciones de Koldo y Ábalos y avisan: "El PSOE jamás se va a dejar chantajear por nadie"

Tras su ingreso en prisión por el caso de presunta corrupción en adjudicaciones de mascarillas y obras públicas, Koldo García y José Luis Ábalos concedieron entrevistas diferentes medios donde insinuaron tramas en el Ejecutivo y el PSOE. El Gobierno y el PSOE respondieron de forma contundente, tachando sus palabras de mentiras defensivas y reafirmando su compromiso con la Justicia.​

Declaraciones de Koldo García y José Luis Ábalos

Koldo García implicó en sus entrevistas la existencia de una trama de corrupción relacionada con la financiación ilegal de las primarias que llevaron a Pedro Sánchez a liderar el PSOE nacional, específicamente en presuntos pagos de su suegro por valor de unos 100.000 y además exponiendo la existencia de un mecanismo de "pitufeo" mediante el que se fraccionaban donaciones usando ingresos a nombre de inmigrantes. Según el exasesor navarro, fue él quien llevó a Sánchez y al entonces dirigente del partido Santos Cerdán a una reunión con Arnaldo Otegi en 2018.

Por su parte, José Luis Ábalos negó haber cobrado comisiones y culpó a otros de irregularidades, aunque reconoció que ciertas relaciones y adjudicaciones fueron opacas. En sus declaraciones a El Mundo y Ok Diario, Ábalos acusó al presidente Pedro Sánchez de filtrar la investigación judicial a Koldo cuando aún era secreta. También alegó que el Gobierno intenta impedir que se revelen las supuestas relaciones entre Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y Air Europa, involucrando además a esta compañía en la polémica relacionada con el rescate financiero.

Respuesta del PSOE

Desde el PSOE, la dirección federal emitió un comunicado en el que expresa que "lamenta la estrategia de defensa basada en mentiras y difamaciones contra el PSOE que han emprendido Koldo García y José Luis Ábalos". En el mismo texto, el partido reclama de nuevo al exministro de Transportes que renuncie a su acta de diputado y recalca que "no dedicará ni un minuto más a desmentir sus falsedades".

"El comportamiento de ambos ha hecho daño a esta organización y sus acusaciones sin fundamento responden únicamente a una actitud defensiva que busca aliviar su responsabilidad ante la Justicia", continúa el comunicado, subrayando que el PSOE "jamás se dejará chantajear por nadie" y que seguirá actuando "con transparencia y contundencia" ante cualquier conducta irregular.

"El que tenga que responder ante los tribunales, que lo haga", concluye el texto.

Declaraciones de María Jesús Montero

A las palabras del partido se sumó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien acusó a los exdirigentes socialistas de intentar "implicar con mentiras y bulos a personas inocentes" para obtener ventajas en sus procesos judiciales. "Las declaraciones de aquellas personas que tienen un pie en la cárcel, porque estando fuera no quieren entrar, buscan involucrar a otros falsamente con la idea de llegar a un mejor acuerdo para su sentencia", señaló en una comparecencia.

Montero defendió además la transparencia de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, en referencia implícita a las alusiones de Ábalos sobre el rescate a Air Europa y las menciones a Begoña Gómez. "El caso de Air Europa ha sido investigado, auditado y fiscalizado por todos los órganos de control, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea", afirmó.

"Ese rescate fue una política de éxito: la compañía devolvió anticipadamente el préstamo y ha abonado cien millones de euros en intereses al Gobierno de España".

La ministra sostuvo que "la verdad termina siempre por esclarecerse" y denunció la "pena de telediarios" que recae sobre quienes son "mencionados gratuitamente, sin evidencias ni argumentos".