El temporal de frío pone en alerta a casi toda España: las temperaturas podrían llegar a los -14 grados

Casi todas las regiones de España estarán en alerta durante las próximas horas por el temporal de frío, nieve y vientos ocasionado por la borrasca Francis. Hasta seis regiones estarán en aviso naranja llegando a decretar la Aemet el aviso rojo en Guadalajara, donde los termómetros podrían marcar temperaturas de -14 grados.

Las parameras de Molina, en Guadalajara, estarán en aviso rojo hasta la mañana de este miércoles, lo que implica peligro extraordinario por estas bajas temperaturas.

Además, regiones de Aragón, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco están en alerta naranja por nevadas, temperaturas mínimas y vientos.

También podrían registrarse temperaturas inferiores a los diez grados bajo cero en regiones de Teruel, Girona, Lleida y el valle de Arán, donde la Aemet ha decretado la alerta naranja ante una noche que se prevé muy gélida.

En aviso amarillo por frío y nieve están regiones de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Navarra. Se prevén temperaturas de hasta seis grados bajo cero en Soria o la serranía de Cuenca.

Los fenómenos costeros ponen en aviso naranja a la zona del Ampurdán, en Girona, y la costa de Menorca. En aviso amarillo están Canarias, Baleares y Melilla.