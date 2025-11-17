Nieve en España: una masa de aire ártico trae frío invernal y heladas a estas provincias

España se prepara para un giro radical en el tiempo. Tras varios días marcados por el paso de la borrasca Claudia, que ha dejado lluvias y viento en buena parte del país, una masa de aire ártico irrumpirá a partir del martes y traerá frío invernal, heladas e incluso nieve en cotas relativamente bajas para esta época del año.

Este lunes aún notaremos los últimos efectos de Claudia, especialmente en zonas del suroeste peninsular. Así lo explicaba Roberto Brasero en Más de uno, donde advertía de que "hoy todavía hablamos de la borrasca Claudia; ya está en retirada, ya pierde fuerza, pero aún nos va a dejar un lunes nuboso con lluvias en el suroeste peninsular". Según Brasero, las precipitaciones serán más intensas en áreas de Extremadura, el oeste de Andalucía y, sobre todo, en el entorno del Estrecho, donde "las lluvias hoy ahí pueden ser fuertes".<

A lo largo del día, además, un nuevo frente entrará por el Cantábrico dejando lluvias en el norte y avanzando hacia Cataluña y Baleares al final de la jornada. En estas últimas, las precipitaciones podrían llegar a ser intensas antes de la medianoche.

Pero el gran cambio llega mañana martes. Brasero anticipa que "mañana llega una masa de aire ártico, lo notaremos a lo largo del día", provocando un descenso térmico generalizado que se extenderá durante el resto de la semana. El desplome de las mínimas será especialmente notable durante las madrugadas, cuando el país despertará con un ambiente totalmente invernal. "Amaneceremos el miércoles con heladas en las zonas habituales donde hiela en invierno… y el jueves igual; hasta tenemos nieve en zonas no muy altas del norte peninsular", explicaba.

Nieve en cotas muy bajas y provincias en modo invernal

La entrada de vientos del norte y noroeste cambiará el patrón atmosférico respecto a días anteriores. Las borrascas circularán más al norte, cerca de las Islas Británicas, pero el aire frío y húmedo que se canalizará por el Cantábrico dejará precipitaciones especialmente copiosas en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Allí, la cota de nieve caerá rápidamente desde los 1.300 metros del martes hasta situarse entre los 100 y 500 metros el jueves y viernes, una altitud insólitamente baja para mediados de noviembre.

También se esperan lluvias moderadas en el suroeste peninsular, de nuevo desde Extremadura al oeste de Andalucía, y en Castilla-La Mancha. Cataluña y Baleares podrían registrar episodios puntuales de precipitación intensa.

En el centro y sur peninsular, la nieve aparecerá a partir de unos 500 metros, especialmente entre el jueves y el viernes, cuando el aire ártico alcanzará su punto álgido.

El desplome de las temperaturas será generalizado. Algunas zonas del nordeste notarán el frío con especial crudeza: en áreas de montaña, las máximas no superarán los 0 grados, y muchas capitales del interior y del norte quedarán con valores de un solo dígito durante buena parte de la semana. El viento intensificará aún más la sensación térmica.

¿Cuándo mejorará la situación?

El fin de semana traerá una leve mejoría. La masa de aire frío comenzará a retirarse de oeste a este y las temperaturas se suavizarán ligeramente, aunque seguirán siendo más propias del invierno que del otoño en muchas regiones.

No es extraño que noviembre nos regale avances invernales, pero el episodio de esta semana será especialmente contundente. Tal y como resumía Roberto Brasero, "el frío se instalará en España a partir de mañana y hará que nos tengamos que abrigar más". Una advertencia clara: toca buscar gorro, bufanda y guantes. El invierno, aunque sea de forma anticipada, ya está aquí.