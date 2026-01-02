Llega la borrasca 'Francis', que dejará lluvia y nieve en buena parte del país

El tiempo este viernes sigue siendo inestable en prácticamente toda España debido a la borrasca Francis y su interacción con una masa de aire muy frío, con lluvias que llegan a la península después de azotar Canarias y la previsión de nieve en los próximos días a solo unos 400 o 500 metros de altitud.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este viernes continuarán las lluvias en Canarias, especialmente en las vertientes occidentales de las islas más montañosas, mientras que Francis se acercará a la península y dejará precipitaciones a partir del mediodía.

Estas lluvias caerán sobre todo en Galicia, el Cantábrico, Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental, y serán más abundantes en zonas de montaña.

La cota de nieve estará alta y nevará solo en alta montaña. "Las temperaturas subirán notablemente al arrastrar Francis aire templado y húmedo desde el Atlántico", apostilló Del Campo.

De madrugada solo helará en las montañas. Por el día, el ambiente será más suave que en días anteriores, con más de 20 grados incluso en el valle del Guadalquivir.

Previsión para este sábado

Mañana sábado las lluvias llegarán al suroeste peninsular, es decir, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía occidental, y se podrán extender a otras zonas del centro y también a la Meseta Norte. Además, seguirá lloviendo en Canarias, especialmente en las vertientes oeste de las islas más montañosas.

Mientras tanto, en el norte peninsular comenzará a llegar una masa de aire muy frío, que dará lugar a precipitaciones en el Cantábrico y Pirineos, con una cota de nieve que inicialmente será superior a 1.600 o 1.800 metros, pero acabará bajando a solo 400 a 500 metros.