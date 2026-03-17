Los riesgos de los 'finfluencers' acechan a los más jóvenes: el 63% invierte siguiendo recomendaciones de influencers sin formación

La cantidad de información que llega a los jóvenes a través de las redes sociales va en aumento. Con el paso de los años, cada vez más utilizan las redes para conocer las últimas noticias y estudiar aspectos como el de las finanzas.

Para ello, eligen cuentas reconocidas con muchos seguidores y comentarios, así como a influencers a los que confían algo tan importante como las decisiones financieras. El auge en lugares como Twitter o Instagram de los denominados 'finfluencers', que se dedican a publicaciones con recomendaciones sobre economía e inversiones, es notorio y los últimos estudios respaldan su efecto en las decisiones de los más jóvenes.

Así lo refleja el estudio 'Decoding Digital Investment', publicado por Amundi, que ha realizado más de 11.000 encuestas a inversores de 25 países. Los resultados arrojan como conclusiones una confianza casi ciega de los usuarios jóvenes en los 'finfluencers' para elegir dónde invierten su dinero, pese a que el origen de esos consejos cuente con nula formación o muy poca formación económica.

El informe detalla que el 63% de los inversores de entre 21 y 30 años ha invertido en alguna ocasión basándose en los consejos de estos influencers, mientras que el 38% de los inversores españoles se ha decidido por determinadas inversiones gracias a lo que ha visto o leído en redes sociales. El caso de España es llamativo, ya que el estudio afirma que nuestro país se sitúa ocho puntos por encima de la media de Europa, que se encuentra en el 30% de inversores que eligen sus inversiones en base a las redes.

Según el estudio, YouTube es la plataforma que tiene más impacto en los jóvenes, puesto que de ahí sale el mayor porcentaje: el 72% de los jóvenes admite seguir las pautas financieras que dan algunos influencers de esta red social, seguida de Instagram, con el 49%, y Facebook, con el 46%.

La OCU y la CNMV alertan sobre los riesgos y estafas en el ámbito de inversiones

La OCU se ha pronunciado al respecto y avisa de los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes al seguir las recomendaciones financieras de los 'finfluencers', de los que destacan que la mayor parte no poseen formación económica de ningún tipo y se dejan llevar por tendencias o lo hacen para lograr monetizar sus canales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha advertido del creciente número de jóvenes que cae en estafas de este tipo, desde anuncios con personalidades públicas o caras famosas, que en la realidad suponen una suplantación de identidad para atraer a usuarios y así obtener sus datos.