Por qué sube el paro en 43.128 personas mientras España gana más de 186.000 afiliados a la Seguridad Social

España ha cerrado el mes de octubre con dos datos de empleo que, a simple vista, pueden parecer contradictorios. El paro ha aumentado en 43.128 personas, hasta alcanzar los 2,42 millones, mientras que la afiliación a la Seguridad Social ha batido un nuevo récord, con 186.612 nuevos cotizantes, llegando a los 22,6 millones de ocupados.

Pero, ¿no son datos incompatibles? ¿Puede subir el paro y a la vez los afiliados a la Seguridad Social? La respuesta es que sí, y tiene varios factores que lo explican. Lo primero que hay que destacar es que el paro registrado y la afiliación miden realidades distintas. Mientras que el primer concepto registra a las personas inscritas en las oficinas del SEPE como demandantes de empleo, el segundo recoge a los que cotizan porque tienen empleo.

Por eso, ambos pueden subir a la vez. Por ejemplo, si en un mes se crean 186.000 empleos, pero los demandantes son 229.000, aumentará la ocupación, pero también el desempleo, porque habrá 43.000 personas en paro.

La regularización de migrantes y la estacionalidad

Los datos actuales de España se explican por varias casuísticas. Por un lado, el proceso extraordinario de regularización de migrantes. Muchas de estas personas trabajaban en la economía informal o buscaban empleo, pero no estaban registradas en los registros públicos. Gracias a la regularización, han pasado a una situación legal y pueden darse de alta en la Seguridad Social o inscribirse como demandantes de empleo.

También hay un factor estacional marcado por la educación. Con el inicio del curso escolar, el sector educativo sumó 165.993 afiliados, compensando así la pérdida de casi 45.000 puestos en hostelería. Asimismo, hay que tener en cuenta a los recién graduados que se incorporan por primera vez al mercado laboral.

Se incorporan al mercado más personas de las que puede absorber

Así las cosas, la lectura de estos datos no es negativa, pero sí hay que vigilar ciertos aspectos. Aunque España ha creado empleo a un buen ritmo, la población activa y la demanda de empleo también han crecido. Por eso habrá que vigilar si las personas incorporadas al mercado por la regularización encuentran empleo pronto y si otros sectores como servicios, industria o construcción absorben la caída por la hostelería.

A priori, el mercado laboral parece estar en expansión, según los datos, con más cotizaciones, más actividad económica y más personas con derechos laborales. Si bien, esto también provoca que se incorporen a la búsqueda de empleo más personas de las que el mercado puede absorber de inmediato.