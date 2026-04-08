Qué pasa con la gasolina tras el alto el fuego en Irán: cuándo bajará el precio en las gasolineras

El alto el fuego en Irán abre muchos escenarios. El acuerdo alcanzado entre el país de Oriente Próximo y Estados Unidos dura dos semanas de tregua en las que las partes tratarán de negociar para una paz duradera en la región, con actores de mediación como Pakistán que cobran mucha importancia.

Desde el inicio del conflicto, los diferentes gobiernos europeos y expertos económicos advirtieron de los posibles efectos en las economías de sus países. La primera de las consecuencias fue a parar a las gasolineras, con el precio del combustible disparado a las pocas horas de la decisión de EEUU de atacar Irán, que controlaba el estrecho de Ormuz, un paso crucial para el suministro de petróleo.

Con el reciente pacto EEUU-Irán y la negociación basada en el plan de paz de diez puntos presentado por Teherán y aceptado por Trump, cabe preguntarse qué pasará ahora con la gasolina y si este hecho supondrá un alivio para el bolsillo de los españoles a la hora de repostar.

Qué pasa con la gasolina tras el alto el fuego: ¿habrá bajada inmediata de precio?

Distintos expertos comienzan a pronunciarse sobre los posibles efectos del acuerdo en el coste del combustible, especialmente al producirse una caída significativa del precio del petróleo tras el anuncio de EEUU e Irán: baja un 14,09% el Brent, de referencia en Europa, lo que deja el barril en 93,87 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, de referencia en EEUU, desciende un 15,18% y provoca que el barril se quede en 95,91 dólares.

Los industriales franceses han sido los primeros en pronunciarse y vaticinan una bajada "rápida" de entre 5 y 10 céntimos en los precios de los carburantes. "Como de costumbre, los mercados petroleros han reaccionado de forma rápida con una caída de 15 dólares el barril instantáneamente. Si este precio se mantiene entre 93 y 95 dólares, los precios en las gasolineras en Francia van a caer en los próximos días", indicó el presidente de la Unión Francesa de Industrias Petroleras (UFIP), Olivier Gantois, en declaraciones a France Info.

Esta repercusión se vería también en España en una cantidad similar, siendo una bajada que se notará dentro de poco tiempo y dejará atrás los casi 2 euros de media alcanzados en nuestro país, en el que se ha encarecido en mayor cantidad el diésel. Este miércoles 8 de abril, el precio medio en España en gasolina se sitúa en 1,575 (sin plomo 95), 1,725 (sin plomo 98), mientras que el diésel se va a los 1,909 euros (gasóleo A) y 2,001 euros (gasóleo A+).

Subida de las bolsas europeas para celebrar el acuerdo

El anuncio también ha sido respaldado por las bolsas europeas, que crecen un 5% en la apertura de los mercados tras el acuerdo del alto el fuego. Desde primera hora, la bolsa que más sube es la de Frankfurt, un 5,34 %; seguida de Madrid, el 5 %; Milán, el 4,40 %; Londres, el 3,15 %; y París, el 1,31 %.

El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, gana el 4,79 %.

En Asia, las bolsas han acabado en positivo: el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 5,39 %; el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, un 6,87 %; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái un 2,69 %; el parqué de Shenzhen un 4,79 %; y el Hang Seng de Hong Kong, que opera por primera vez esta semana, a falta del cierre suma un 2,80 %.

Antes del acuerdo de alto el fuego, Wall Street cerró mixto: el Dow Jones de Industriales bajó un 0,18 %, el selectivo S&P 500 sumó un 0,08 % y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,1 %.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años cae hasta el 2,993 % y la del español hasta el 3,364 %.

El euro se aprecia frente al dólar un 0,72 % y recupera el cambio a 1,16 unidades, mientras que el bitcóin gana un 3,48 %, hasta los 71.728 dólares.