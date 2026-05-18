Gobierno y Generalitat sellan el preacuerdo para los Presupuestos catalanes tras las elecciones de Andalucía

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han convocado para el miércoles a las 16:30 horas en Madrid una reunión de la Comisión Bilateral entre ambos ejecutivos, para ratificar los acuerdos alcanzados por los socialistas con ERC, en el marco de la negociación de los presupuestos catalanes para 2026.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, presidirán la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, a la que también asistirá la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y que tendrá lugar en la sede del Ministerio de Política Territorial, ha informado la Generalitat.

En el paquete de iniciativas que abordará la Comisión Bilateral figuran los acuerdos que han ido tejiendo los socialistas con ERC en las últimas semanas en el marco de la negociación de los presupuestos del Govern de Salvador Illa.

Así, la comisión dará luz verde al proyecto de línea orbital ferroviaria -para conectar las ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona-, el consorcio de inversiones, el nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona -que pasará a tener mayoría catalana-, así como cuestiones relacionadas con el traspaso de la gestión del litoral, la acción exterior y la lengua catalana.

El encuentro, al que asistirán asimismo los equipos de ambos gobiernos que han trabajado el conjunto de los acuerdos, se celebrará en paralelo a una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias.

Todo ello en un clima de entendimiento entre socialistas y una ERC cuyo consell nacional -máximo órgano entre congresos- se reúne este lunes por la tarde para confirmar si ya se dan las condiciones para poder apoyar el proyecto presupuestario, que, si logra también el aval de Comuns, podría ser aprobado por el ejecutivo catalán este viernes y enviado al Parlament para que inicie su tramitación, con vistas a aprobarlo definitivamente a principios de julio.

De la Línea Orbital al Consorcio de la Zona Franca

Precisamente este lunes, el presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han compartido un acto para mostrar su sintonía en torno al proyecto de la línea orbital ferroviaria, valorado en 5.200 millones de euros y que culminaría en 2040.

Además de ratificar este plan ferroviario, la Comisión Bilateral impulsará la creación de un consorcio de inversiones -análogo al que Junts vetó en el Congreso- para acelerar y mejorar la planificación y ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña.

Otro de los acuerdos a rubricar será el que debe permitir que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, ahora controlado por el Estado, pase a tener una mayoría catalana del 55 % -un 40 % de la Generalitat y un 15 % del Ayuntamiento de Barcelona- en su órgano de dirección, uno de los "avances en soberanía" que reclamaba ERC para poder apoyar los presupuestos.

Traspaso de competencias en gestión del litoral

También se prevé, según han indicado fuentes de la Generalitat, "reforzar el traspaso de competencias sobre gestión del litoral", así como abordar temas de acción exterior y de lengua.

Por otra parte, el Govern convocará mañana martes a los grupos parlamentarios catalanes y a los agentes económicos y sociales de Cataluña a sendas reuniones -encabezadas por los consellers Dalmau y Romero- para explicarles el contenido de los acuerdos