Los supermercados absorben el impacto de los costes del crudo y contienen la inflación

El comienzo de la guerra en Oriente Medio ha tenido un impacto directo en los precios de los supermercados. El impacto de la subida del coste del gasoil en los supermercados españoles ya acumula, desde el pasado mes de marzo, 51 millones de euros. Una cifra calculada por ASEDAS, la asociación representativa del 75% de la distribución de alimentos en España.

Incluso tras contabilizar la ayuda de 0,20 euros por litro de combustible que el Gobierno comenzó a aplicar en el mes de marzo a los transportistas, la cifra no ha dejado de crecer desde que arrancase el conflicto en Oriente Medio.

La distribución de alimentos, nuevamente, está haciendo un ejercicio de contención de precios para aliviar el gasto de la familia, principalmente en productos básicos como el azúcar, los huevos o el pan. Los precios de los alimentos presentan variaciones mensuales de cero, cercanas al cero y negativas, según el IPC de abril. Lo que refleja una repercusión hacia la baja en el IPC de los alimentos, que ha pasado del 2,7 al 2,6 entre marzo y abril.

Una vez más, los supermercados y mayoristas españoles, están haciendo un esfuerzo para mantener los precios de la alimentación en los niveles lo más bajo posible ante el incremento de costes a lo largo de la cadena de valor. La intensa competencia de empresas de distribución alimentaria, con más de 200 operadores a disposición del consumidor, es un factor fundamental que contribuye a contener los precios finales.