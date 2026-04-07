Última hora de la guerra en Irán: los ataques continúan pese al ultimátum de Trump mientras el petróleo repunta

La guerra de Irán frenó a mínimos de 9 meses el crecimiento del sector privado de la eurozona

La actividad del sector privado de la zona euro se ralentizó sustancialmente durante el pasado mes de marzo como consecuencia del impacto del conflicto en Oriente Próximo, según refleja el índice PMI compuesto, que bajó a 50,7 puntos desde los 51,9 de febrero, su peor lectura en nueve meses.

En concreto, el PMI del sector servicios de la eurozona se situó en marzo en 50,2 puntos, frente a los 51,9 del mes anterior, en mínimos de diez meses. En el caso del PMI manufacturero, se observó una nueva mejoría, hasta los 51,6 puntos, frente a los 50,8 del mes anterior, lo que implica su nivel más alto de los últimos 45 meses.

Entre los países encuestados, España fue el país con mayor crecimiento en marzo, por delante de Irlanda, mientras que Alemania, si bien continuó creciendo, lo hizo a un ritmo menor. Mientras tanto, Francia e Italia registraron contracciones de la actividad privada.