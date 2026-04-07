Última hora de la guerra en Irán: los ataques continúan pese al ultimátum de Trump mientras el petróleo repunta
Sigue las últimas noticias sobre la guerra en Irán y la situación en Oriente Próximo y el estrecho de Ormuz.
Las medidas de otros países ante la guerra en Irán: más teletrabajo, racionamiento de combustible y escasez en gasolineras
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La guerra de Irán frenó a mínimos de 9 meses el crecimiento del sector privado de la eurozona
La actividad del sector privado de la zona euro se ralentizó sustancialmente durante el pasado mes de marzo como consecuencia del impacto del conflicto en Oriente Próximo, según refleja el índice PMI compuesto, que bajó a 50,7 puntos desde los 51,9 de febrero, su peor lectura en nueve meses.
En concreto, el PMI del sector servicios de la eurozona se situó en marzo en 50,2 puntos, frente a los 51,9 del mes anterior, en mínimos de diez meses. En el caso del PMI manufacturero, se observó una nueva mejoría, hasta los 51,6 puntos, frente a los 50,8 del mes anterior, lo que implica su nivel más alto de los últimos 45 meses.
Entre los países encuestados, España fue el país con mayor crecimiento en marzo, por delante de Irlanda, mientras que Alemania, si bien continuó creciendo, lo hizo a un ritmo menor. Mientras tanto, Francia e Italia registraron contracciones de la actividad privada.
El IBEX 35 sube un leve 0,12 % pendiente del ultimátum de Trump a Irán y del crudo
La Bolsa española ha abierto este martes con cautela, con una leve subida del 0,12 %, mientras se mantienen las tensiones en Oriente Medio y el mercado está pendiente del precio del crudo y del ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.
El principal selectivo español, el IBEX 35, que cotizó por última vez el pasado jueves (Jueves Santo), ha vuelto a la actividad, y lo hace con esa subida del 0,12 %, hasta los 17.576,9 puntos. Las ganancias acumuladas en el año son del 1,22 %.
Mientras, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, sigue al alza ante las tensiones en Oriente Medio. Avanza el 1,38 %, hasta los 111,28 dólares
Israel advierte a los iraníes que no viajen en tren: "Pondrán su vida en peligro".
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han emitido una advertencia en farsi a los iraníes para que eviten montar en trenes hasta las 21:00 hora local de Irán (18:00 GMT) o, según el Ejército israelí, pondrán su "vida en peligro".
"Advertencia urgente a todos los usuarios de trenes en Irán. Por su seguridad, no utilice los trenes en todo Irán desde este momento hasta las 21:00 hora de Irán", ha publicado la cuenta en X de las FDI en farsi este martes por la mañana.
Asimismo, Avichai Adraee, el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, escribió en la misma red social que "su presencia (la de los ciudadanos iraníes) en trenes y cerca de las vías del tren pone su vida en peligro".
Trump insiste en sus amenazas contra Irán
Trump ha insistido en sus amenazas contra Teherán, aunque volvió a enviar mensajes contradictorios sobre la guerra, y mantuvo la incertidumbre horas antes de que venza el ultimátum lanzado al país persa para alcanzar un acuerdo.
El mandatario estadounidense ha asegurado que cree que Irán está negociando "de buena fe" con su país y que "les gustaría poder llegar a un acuerdo", aunque no quiso dar detalles sobre un posible alto el fuego.
Continúan los ataques en toda la región
Teherán fue atacada en una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, según informó la Media Luna Roja iraní y confirmaron las Fuerzas de Defensa hebreas (FDI), que no informaron sobre muertos o heridos.
El Ejército de Israel también dijo haber detectado proyectiles lanzados desde Irán, aunque no hay reportes de ningún impacto ni de heridos a raíz del ataque.
Baréin lanzó una alerta y pidió a sus residentes buscar refugio ante una nueva oleada de ataques lanzada desde Irán, mientras que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos dijeron haber interceptado varios drones y misiles.
Los mercados operan con cautela y el petróleo sigue subiendo
El barril de brent y el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subieron hasta los 109,77 dólares y los 112,41 respectivamente, en una jornada marcada por la cautela ante la evolución del conflicto en Oriente Medio.
Wall Street cerró en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,36 %.
Las principales bolsas asiáticas, como el Kospi surcoreano o el Nikkei japonés, registraban ligeras variaciones durante las horas de negociación.
En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 0,03 %, hasta los 4.681 dólares la onza; y la plata ganaba un 0,22 %, a 73,08 dólares la onza.
Los inversores siguen de cerca los contactos entre Estados Unidos e Irán después de que Teherán presentara una propuesta de diez puntos para poner fin a la guerra que descarta un alto el fuego temporal y plantea un acuerdo permanente, con exigencias como el levantamiento de sanciones y garantías sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz.
El petróleo repunta y continúan los ataques entre el ultimátum de Trump a Irán: Día 39
El precio del petróleo ha vuelto a subir mientras que las principales bolsas de valores operan con moderación, pendientes de las últimas horas del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz bajo amenaza de desatar "el infierno" en el país en caso contrario.
A su vez, continúan los bombardeos en toda la región, con ataques contra Irán, Israel y países del Golfo.