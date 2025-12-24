La Navidad más cara de la historia: los precios se disparan un año más en los mercados

Muchas familias ultiman sus compras para el primer asalto de una Navidad que ha visto cómo se han incrementado los precios en los mercados de manera notable. Por ejemplo, las pescaderías prevén una campaña similar a la del año pasado con las habituales subidas de precios, mientras que en las carnicerías ofrecen cordero y ternera que cotizan hasta un 20 % más caros.

Así, las pescaderías afrontan estos días las subidas de precios habituales en las especies de pescado y de marisco más típicas de las fiestas, según los datos facilitados por la Federación española de Detallistas de Pescado (Fedepesca), con información de los establecimientos de Galicia, Andalucía, Cataluña, de Castilla y León y de la Comunidad Valenciana.

La directora de Fedepesca ha señalado que los pedidos en las pescaderías se han animado estos últimos días, pero dadas las fechas de la Nochebuena este año, a mitad de la semana, se prevé que en los próximos días se produzcan mayores incrementos en los mostradores.

El impacto de los temporales

Aunque los precios de las especies más navideñas ya han subido, Fedepesca ha indicado que se trata de repuntes propios de las fechas y habituales de otros años, que incluso "estrechan" el margen de ventas de los pescaderos, para no perder a sus clientes y que también están relacionados con el impacto de los temporales en la oferta.

"Los reyes (de las ventas) son los mariscos, como la centolla, las gambas, los langostinos y las nécoras, además de los pescados de tamaños grandes que se pueden compartir, que se meten al horno y se pueden asar", según Fedepesca, quien ha recordado que en las pescaderías también hay especies del mar y de la acuicultura más asequibles para los platos de las mesas navideñas.

Altos precios para la carne

En el caso del sector cárnico, la ternera cotiza ahora un 20 % más cara que hace un año mientras la de cordero (también de amplia demanda en Navidad) está entre un 16 y un 19 % más caro que hace un año, según la información analizada de la lonja de Mercamadrid.

A pesar de ese encarecimiento de ternera y cordero, uno de los principales mercas del país, Mercabarna, prevé distribuir un 8 % más de carne de ternera, cordero y cabrito, hasta alcanzar las 2.200 toneladas.

Fuentes sectoriales ya apuntaron hace varias semanas a esa subida del cordero en un año cuya producción ha estado afectada por el impacto de la enfermedad de la lengua azul en los rebaños.

El pavo, otro gran clásico en la Navidad española, ha cotizado en las semanas previas a Navidad a precios un 7 % superiores respecto a hace un año, superando los 6,6 euros/kilo; mientras el precio de la pularda se ha desplomado un 16 %, colocándose en los 7,2 euros/kilo, según el primer observatorio de Navidad de la OCU.

En el campo de las aves, los mayoristas de Mercabarna prevén aumentar un 8 % las ventas de estos animales respecto de 2024.

En el caso del porcino, es el jamón -ibérico o serrano- el producto más reclamado del cerdo para Navidad (de hecho las jamoneras facturan hasta el 70 % en estas fechas) y esta campaña llega con un 4 % más barato para los loncheados ibéricos de bellota y hasta un 12 % más caro para las categorías inferiores del ibérico (cebo).

El PP carga contra Sánchez por el encarecimiento de la cesta de la compra

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que pedirá la comparecencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ante la que ha calificado como "la Navidad más cara de la historia".

En unas declaraciones grabadas y remitidas a los medios, la dirigente popular ha denunciado que "la cesta de la compra es la más cara de la historia de este país" y que, desde la llegada del Ejecutivo de Sánchez, los precios de los alimentos básicos han subido un 57%.

"Hay productos navideños que se han duplicado de precio en tan solo cinco años. Esto es totalmente inadmisible", ha apostillado para seguidamente acusar que "Sánchez hace hace caja con la inflación recaudando más" mientras que "los españoles se aprietan el cinturón y hacen malabares cada día".

"Nosotros exigimos que Sánchez devuelva el dinero a la gente", ha instado para poner el foco en "el recaudado y cobrado de más vía impuestos y vía inflación".

También ha exigido que sea devuelto el dinero que "se ha ido por el desagüe de la corrupción", toda vez que, a su juicio, "los españoles están hartos de tener que pagar con su dinero la incompetencia de un gobierno y la corrupción de un gobierno y un partido como el PSOE".

En esa línea, la portavoz de los populares en el Senado ha asegurado que "el sanchismo es corrupción, es machismo, es mentira y es saqueo y sablazo a los españoles", en tanto que "entre acoso y acoso sexual, los españoles ven cómo su dinero se esfuma".

Por todo ello, ha remachado que van a exigir la comparecencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Senado: "Para que dé la cara, para que salgan del búnker y den explicaciones y asuman responsabilidades", ha argumentado.