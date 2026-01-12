El importante aviso de la Seguridad Social a los jubilados: cuidado si te llega esta carta

La Tesorería General de la Seguridad Social ha compartido en su perfil oficial en redes sociales una carta fraudulenta que está llegando a determinados pensionistas. "Cuidado. Fraude. Vuelve a circular esta carta entre los pensionistas. No piques", reza el comunicado de la Seguridad Social.

El mensaje va acompañado de la carta. "Desde la seguridad social nos ponemos en contacto con usted porque es necesario que nos envíe la siguiente documentación debido a que la ley que entró en vigor el pasado mes y debido al ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad social muchos de los datos de los ciudadanos se han perdido", se puede leer, con uso indiscriminado de mayúsculas y minúsculas, lo que ya hace pensar que se puede tratar de una estafa.

Las faltas de ortografía y puntuación se pueden observar a lo largo del texto: "Ante todo va haber un incremento de las prestaciones, jubilaciones por lo que es necesario que nos adjunte la siguiente documentación, si es tan amable: fotos de ambas caras del DNI o NIE; foto del extracto bancario donde usted aparezca como titular u autorizado en una entidad bancaria; última cantidad que cobró el mes pasado, una estimación".

Por último, el texto promete un "incremento" de la pensión de entre 75 y 150 euros y proporciona una dirección de correo electrónico a la que enviar la documentación descrita. El objetivo no es otro que robar los datos bancarios del pensionista. Ante este tipo de mensajes, conviene ignorar y denunciar a las autoridades correspondientes.

Como bien indica la propia Seguridad Social y la Guardia Civil en otras ocasiones en las que se produce un timo de tales características, la Seguridad Social nunca pide este tipo de datos, por lo que conviene hacer caso omiso a estos mensajes.