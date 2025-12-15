El requisito que debes cumplir en 2026 para que la Seguridad Social no te quite la pensión

A partir de 2026, muchos jubilados y personas que perciben prestaciones por invalidez podrían perder de manera temporal su pensión. La Seguridad Social ha recordado que si no se cumple con este trámite básico, las personas que cobran una pensión no contributiva de jubilación o invalidez podrían perder el dinero que cobran todos los meses.

Aunque el aviso sea de cara a 2026, la realidad es que es un trámite que debe hacerse todos los años para no perder la pensión. Se trata de presentar la declaración anual de ingresos, un documento que sirve para que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) verifique que la persona preceptora cumple con los requisitos para recibir la prestación.

Cómo y cuándo presentar la declaración anual de ingresos

Para acreditar que cumplen con los criterios, los pensionistas deben presentar la declaración del año anterior y una previsión de ingresos del año en curso. Además, la Seguridad Social ha advertido de que este año van a ser más rigurosos a la hora de comprobar estos documentos.

También han de comunicar a la Seguridad Social cualquier cambio que afecte al cobro de la pensión, como un cambio de domicilio, en el estado civil, en la composición familiar o alguna circunstancia económica que afecte directamente a los ingresos necesarios para el cobro de la pensión. Para ello tiene un plazo de 30 días a contar desde el momento en el que se produce el cambio.

La Seguridad Social fija el 1 de abril como fecha límite para presentarlo. Puede presentarse de manera presencial en organismos autonómicos competentes o de manera telemática. Para ello el pensionista debe informarse bien, porque no en todas las Comunidades Autónomas están habilitadas las dos posibilidades.

Cuánto van a subir las pensiones no contributivas a partir de 2026

Las pensiones mínimas y no contributivas que este año han subido el 6% y el 9,1% respectivamente, se prevé que suban en 2026 por encima del 2,7%. El porcentaje exacto se fijará en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Una vez revalorizadas de acuerdo con el IPC, las no contributivas se incrementarán para reducir en un 20% la brecha existente hasta llegar al 0,75 del umbral de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En una entrevista en El Periódico, la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comentado que sería "razonable" que de cara a 2026 las no contributivas subieran entre un 5% y un 9%. Esto es porque, en palabras de la ministra, son las pensiones "más vulnerables" y hay que equipararlas con las contributivas lo máximo posible.

En cuanto a las contributivas, como el INE publicó en noviembre el dato adelantado del IPC, se sabe que las pensiones contributivas subirán el próximo año en torno a un 2,7%. Esta revalorización supondrá unos 527 euros adicionales al año para aquellas personas que perciban la pensión media de jubilación, fijada en 1.316,7 euros al mes. Con esta revalorización, la cuantía pasará a ser de entre 1.352 - 1.355 euros mensuales.