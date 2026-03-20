Así quedará el precio de la gasolina con la bajada del IVA al 10%: hasta 30 céntimos por litro

El Gobierno bajará el IVA de la gasolina del tipo general al reducido del 10%. Así lo reflejará el paquete de medidas que anunciará Pedro Sánchez, un plan de respuesta ante los efectos que causa la guerra en Oriente Próximo desde que Estados Unidos atacó Irán.

Después de un Consejo de Ministros que ha comenzado con más de dos horas de retraso por las discrepancias de Sumar con las medidas, Sánchez ha anunciado finalmente que existirá dicha rebaja en los carburantes. Una vez que el Ejecutivo apruebe el texto, éste debe publicarse en el BOE y entrará en vigor al mismo día o al siguiente.

No obstante, en un plazo máximo de 30 días hábiles, el decreto debe ser sometido a debate y votación en el Congreso de los Diputados, con lo que cabe la posibilidad de que las medidas sean efectivas durante un mes y, si el decreto decae con el 'no' de la Cámara, se regresaría a la situación anterior a la rebaja del IVA.

Qué supone la rebaja del IVA en el precio de la gasolina y cuánto puedes ahorrar

La bajada del IVA en los carburantes no será el único impacto en el precio de la gasolina, ya que el Ejecutivo también va a reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.

Así, las estimaciones de los expertos pasan por que en la práctica se notará una bajada de entre 10 y 15 céntimos por litro, a lo que habría que sumar el impacto por la reducción del impuesto especial de hidrocarburos, lo que dejaría un descuento aproximado de 20 céntimos por litro. Según el propio Sánchez, el ahorro se va hasta los 30 céntimos por litro, en función del tipo de carburante.

Por tanto, llenar un depósito de 50 litros costará unos 10-11 euros menos que antes de tomar dichas medidas, aunque el presidente del Gobierno sostiene que será de unos 20 euros al llenar un depósito de "un coche medio".

Ese será el ahorro que los ciudadanos podrán obtener por una de las medidas estrella del decreto del Gobierno, que ha contado con fuertes discrepancias de Sumar. De hecho, Sánchez y Yolanda Díaz han realizado una negociación 'in extremis' tras la negativa de los ministros de Sumar a participar en el Consejo de Ministros al no estar incluidas medidas de vivienda y considerar que lo que plantean los socialistas se basa fundamentalmente en bajar impuestos, como pide la derecha, por lo que esos términos no serían aprobados por los ministros de Sumar.