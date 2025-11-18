¿Adiós a las penalizaciones por jubilación anticipada? A qué pensionistas podría afectar si sale adelante esta propuesta

La actual normativa aplica coeficientes reductores en la pensión a quienes adelantan la edad de jubilación, tanto si es de forma voluntaria o forzosa, en lo que cuenten con más de 40 años cotizados. El 13 de noviembre se aprobó una moción para que se modifique la actual normativa y eliminar las penalizaciones por jubilación anticipada.

La asociación de pensionistas Asjubi40 lleva más de 10 años luchando para que no se apliquen coeficientes reductores a quienes tengan una carrera de cotizaciones de más de 40 años, tanto si la jubilación anticipada es voluntaria o forzosa.

Son más de 900.000 pensionistas los que tienen más de 40 años cotizados (son 3,5 años más más que los 36 años y 6 meses que en la actualidad dan derecho a aplicar un 100% sobre la base reguladora para determinar el importe de la pensión, en caso de jubilación a la edad legal).

La moción aprobada en el Congreso no es de obligado cumplimiento para el Gobierno, pero sí tiene un impacto político, y posiblemente sea llevada de nuevo al Pacto de Toledo para evaluar su recomendación o no.

La jubilación anticipada actualmente

Ahora, en los casos de jubilación anticipada, se aplican coeficientes reductores sobre el importe de la pensión teórica. Estos coeficientes varían en función del número de meses de adelanto y del periodo de cotización acumulado.

En caso de tener más de 40 años cotizados y optar por la jubilación anticipada 24 meses la edad de jubilación, el coeficiente máximo aplicado serían:

19% si se encuadra entre más de 38,5 años y menos de 41,5 años cotizados.

17% si se tienen más de 41,5 años cotizados.

13% si se tienen 44 años y 6 meses de cotización.

Si la jubilación anticipada es voluntaria y aplicados los coeficientes reductores se supere el importe de pensión máxima, se aplica un coeficiente reductor sobre el importe de la pensión máxima.