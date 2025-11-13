Qué se sabe de la subida de las pensiones en 2026

Queda poco más de un mes para que dé comienzo 2026 y eso significa cambios y actualizaciones importantes en materia de pensiones. A los habituales como la revalorización automática vinculada al IPC se suman otros como la mejora de las pensiones contributivas a aquellos que tuvieron que interrumpir su vida laboral o el nuevo sistema dual de cálculo.

Integración de lagunas

Las lagunas de cotización son períodos de tiempo en los que el trabajador ha tenido que suspender su vida laboral de manera transitoria por distintos motivos -como, por ejemplo, el cuidado de un familiar- y, por tanto, ha dejado de cotizar a la Seguridad Social.

Este motivo ha llevado a la Seguridad Social a introducir un cambio en el cálculo de las pensiones contributivas a partir del 1 de enero de 2026 que está destinado a mejorar la cuantía de estas prestaciones y reducir así la brecha de género. Se trata de la integración de las lagunas para compensar a los que tengan períodos sin cotizar. Según la ley, las principales afectadas serán en mayor medida las mujeres trabajadoras, aunque los hombres que hayan interrumpido su vida laboral por nacimiento o adopción de hijos también podrán verse beneficiados siempre y cuando lo acrediten.

Según la Disposición Transitoria 41ª de la Ley General de la Seguridad Social se establecería una mejora progresiva respecto al anterior cálculo. Antes de 2026, los primeros 48 meses sin cotizar se cubrían al 100% de la base mínima y a partir de ahí, al 50%. Pero esto cambia desde el 1 de enero de 2026:

Las lagunas desde el mes 49 al 60 se integrarán con el 100% de la base mínima de cotización.

se integrarán con el de la base mínima de cotización. Las lagunas desde el 60 al 84 se integrarán con el 80% de la base mínima de cotización.

Seguridad Social también recoge que esta medida únicamente permanecerá vigente "en tanto la brecha de género de las pensiones de jubilación sea superior al 5%", por lo que, cuando esta se vea reducida, se volvería al sistema anterior.

Aumento en la edad de jubilación

La edad de jubilación volverá a subir a partir de enero para seguir cumpliendo con el plan de aumento progresivo que finalizará en 2027 cuando la edad de jubilación se sitúe en los 67 años para los trabajadores que no hayan cotizado los 38 años mínimos. En 2025, aquellos que quisiesen jubilarse con el 100% de la pensión y no hubiesen cotizado los 38 años y 3 meses que exige la ley, tenían que llegar a los 66 años y 8 meses. A partir de 2026, se incrementaría en dos meses, quedando en 66 años y 10 meses.

2025

Si tienes 38 años y 3 meses o más , te jubilas con 65 años.

, te jubilas con 65 años. Si tienes menos de 38 años y 3 meses, te jubilas con 66 años y 8 meses.

2026

Si tienes 38 años y 3 meses o más , te jubilas con 65 años.

, te jubilas con 65 años. Si tienes menos de 38 años y 3 meses, te jubilas con 66 años y 10 meses.

2027

Si tienes 38 años y 3 meses o más , te jubilas con 65 años.

, te jubilas con 65 años. Si tienes menos de 38 años y 3 meses, te jubilas con 67 años.

La jubilación anticipada de manera voluntaria seguirá siendo posible dos años antes de la edad de jubilación ordinaria. Las personas que decidan realizar la jubilación anticipada, deben tener en cuenta que se aplicará una reducción en su pensión, dependiendo de los años de cotización y de cuanto tiempo se anticipe la jubilación. El porcentaje de reducción de la pensión puede oscilar entre el 2,81% y el 21%. Se puede consultar la tabla con dichas reducciones a través de la página web de la Seguridad Social. Estas son las personas trabajadoras se pueden acoger a la jubilación anticipada:

Personas que tengan cotizados 38 años y 3 meses o más , podrán acogerse a la jubilación anticipada a partir de los 63 años .

, podrán acogerse a la jubilación anticipada . Personas que no hayan llegado a cotizar 38 años y 3 meses, podrán acogerse a la jubilación anticipada a los 64 años y 10 meses.

Modalidad dual

Supone un cambio histórico en el cálculo de la base reguladora de la pensión y es fruto del Real Decreto-ley 2/2023 promovido por el entonces ministro José Luis Escrivá. Con el modelo dual, se calculará la pensión usando dos fórmulas diferentes y se aplicará automáticamente la que resulte más beneficiosa para el pensionista.

El sistema actual suma las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses) y divide el total entre 350.

suma las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses) y divide el total entre 350. La alternativa consistirá en ampliar el período a 29 años (348 meses) y seleccionar las 302 bases más altas dividiendo el resultado entre 352,33. De esta forma, se descartan los dos años con peores cotizaciones, lo que favorece a quienes han tenido lagunas laborales o contratos temporales.

El proceso de implantación será gradual. En 2026 ya se aplicará esta comparación entre el cálculo tradicional y la fórmula de 302 bases, pero en los años siguientes se irán añadiendo progresivamente más meses, es decir, en 2027 serán 304 bases, en 2028, 306, y así hasta llegar a 324 bases seleccionadas en 2040, dentro de un periodo de 348 meses.

Posteriormente, entre 2041 y 2043, habrá una fase de transición con incrementos semestrales de seis meses cada año, y a partir de 2044 quedará implementado definitivamente el sistema de 29 años menos los dos peores, sin opción de elección.

Revalorización vinculada al IPC

Es uno de los datos que esperan con más ansia los millones de pensionistas de nuestro país, cuál será el porcentaje de revalorización de las pensiones para 2026. Aunque exactamente no se conocerá hasta que se publique el dato oficial de la inflación de noviembre, sí que hay estimaciones al respecto.

Por ejemplo, las previsiones del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social estiman que la revalorización podría ser del 2,6% según las proyecciones del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. De producirse este ajuste, supondría una subida de aproximadamente 40 euros mensuales para los pensionistas.

En los últimos días se ha producido un choque político a cuenta de la revalorización de las pensiones. El PP sostiene que sin Presupuestos no hay actualización efectiva, aunque la ley diga que deben subir lo que el IPC, por eso propuso llevar una proposición de ley al Congreso para blindar la subida de las pensiones en 2026.

Mientras, la ministra Elma Saiz respondió que las pensiones se revalorizaban por ley desde 2021 y recordó a Feijóo que los 'populares' votaron en contra del 'decreto ómnibus' que, entre otras medidas, incluía la revalorización para 2025.