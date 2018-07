Metáforas desde el Pacífico

Como decimos, Pacífico está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Nos cuenta la historia de Udo, un soldado alemán novato que solo ha subido a un submarino amarrado a puerto, que se incorpora a la tripulación del ‘Lobo Gris’, un U-Boot que navega por el Pacífico. La labor de Udo será encargarse de la radio del submarino, pero su llegada marcará un antes y un después para la tripulación por culpa de un libro subversivo que aparece en su mochila. La tripulación se deshace de él tan pronto como puede para evitar ser castigados por sus superiores, pero el libro vuelve a aparecer misteriosamente una y otra vez, cambiando para siempre a todo aquel que lo lee.

Son muchas las cosas que se pueden destacar de esta cómic, pero si hay una que llama la atención por encima de las demás es su excelente apartado gráfico, de línea clara y muy expresivo, en la primera parte del cómic transmite con precisión las estrecheces con las que viven los tripulantes de un submarino. Excelente es también el ritmo de la acción; al principio el lector va descubriendo con Udo los distintos departamentos del U-Boot, lo que permite hacer un mapa mental muy claro del día a día en el interior del submarino. Unos dibujos que evolucionan también conforme lo va haciendo la historia, pasando de unas páginas cargadas de viñetas y texto, que transmiten la sensación de la apretada vida a bordo, a otras páginas más limpias, con viñetas más abiertas, que cambian totalmente el ritmo al mismo tiempo que evoluciona la perspectiva de los marineros.

Otro acierto (bajo nuestro punto de vista) es la elección del formato apaisado por parte de los autores, que les permite planificar las secuencias de forma muy acertada y también mostrar las proporciones del submarino de una forma más natural. Esto es algo que decidieron durante la planificación del cómic, ya que tal y como se puede ver en los extras al principio su idea era utilizar el formato vertical para contar la historia, aunque tras muchas pruebas descubrieron que el formato apaisado era el que mejor funcionaba para esta historia. Por cierto, que no hemos dicho que Pacífico supone el debut en el mundo de la historieta de Martin Trystram y Romain Braudy, dos autores procedentes del mundo de la animación. Un equipo artístico que tiene una peculiar forma de trabajar: Martin se ocupa del storyboard y de los primeros dibujos, Romain los retoma y entinta y, al final, Martin hace el color.

Eso sí, el que hayamos destacado de forma especial el apartado gráfico de ésta historia no significa que el guión sea malo... Un tanto previsible quizá, pero no es malo. Como hemos dicho antes el ritmo es bueno, engancha al lector desde el principio y está cargado de metáforas y alegorías, que cada uno puede interpretar como quiera. Nosotros tenemos nuestra propia teoría pero no se trata de influir en la lectura de nadie, así que lo mejor es que -pese al precio, un poco elevado bajo nuestro punto de vista- cada uno se sumerja en esta historia y saque sus propias conclusiones e interpretaciones.

Edición Original: Pacifique (Casterman)

Editorial: Planeta Cómics

Guión: Martin Trystram y Romain Braudy

Dibujo: Martin Trystram y Romain Braudy

Formato: Cartoné apaisado, 96 págs. Color

Precio: 25 €