La familia crece

LA LARGA SENDA DEL ACERO (Volumen I de NIPPUR)

Nippur de Lagash es posiblemente la obra más celebrada de Robin Wood. Su primer número se publicó como una historia unitaria en la revista D’Artagnan, en 1967. A este le siguieron otros 450 que se publicaron de forma ininterrumpida durante 31 años, consiguiendo un importante éxito internacional, sobre todo en Argentina, Paraguay e Italia. Pero la historia de cómo se gestó este éxito es sensacional… Robin Wood escribió el primer número de Nippur cuando apenas tenía 23 años, recién salido de la Escuela Panamericana de Arte. Un centro donde además de recibir lo que él mismo califica como gran consejo por parte de sus profesores –“si amas el arte, deja de dibujar” le dijeron- conoció a Lucho Olivera. Un estupendo dibujante que también estaba fascinado por la civilización sumeria. Un día le pidió que escribiera algo para él, y el bueno de Robin se sacó de la manga Nippur de Lagash. Se lo entregó a Lucho y lo siguiente, mejor que os lo cuente el propio Wood:

“No supe nada más, porque yo vivía en una pensión que era el colmo de la miseria (cinco camas en un cuarto; tírate así ocho años y verás como tu amor por la humanidad sufre muchísimo) y no quería que la viera. Un día, volvía de la fábrica, un muchacho pobre, esquelético, con orejas enormes, bajo la lluvia, con un paquete bajo el brazo... toda una película de Godard... Me detuve en un kiosco, busqué las revistas donde dibujaba mi amigo, abrí la portada y vi mi nombre. En la última página, donde se anunciaban las próximas salidas, lo vi de nuevo. Me fui caminando durante horas hasta llegar a la maldita editorial. Entré y me pasaron de oficina en oficina, todos preguntándome si yo era yo. Fui al quinto piso, sexto, séptimo (pensé, bueno, al menos estoy ascendiendo...), hasta que llegué frente a una hermosa señorita que me miró con alarma y me preguntó si yo era yo. Al rato me dejó pasar a un despacho y vi a un señor tras un inmenso escritorio que me preguntó si yo era yo, me pidió mi documento, me miró y me dijo: Ah, sí. Usted es usted.”

Y así es cómo comenzó el mito de Robin Wood, y el de Nippur de Lagash. el heroico y filosófico general sumerio que recorre el Antiguo Oriente enfrentando la injusticia y la brutalidad e su época. Una obra que no hace falta calificar pues su calidad está más que certificada, y que por suerte para todos ECC Ediciones se ha propuesto editar por completo en España. En este primer volumen –el segundo se publica este mes y el tercero en diciembre- se recogen los primeros pasos de El Errante desde su marcha de Lagash y se nos presentan los personajes que le acompañarán a lo largo de su vida, y los conflictos que deberá ir resolviendo con el paso del tiempo.

Edición original: Nippur ARG

Publica: ECC EDICIONES

Guión: Robin Wood

Dibujo: Lucho Olivera

Formato: Rústica, 192 págs. B/N

Precio: 15.50 €

LA MIRADA DEL DRAGÓN (Volumen I de DAX)

DAX se publicó por primera vez, al igual que Nippur, en la revista D´Artagnan (Editorial Columba, Argentina) a mediados de 1978 y durante setenta entregas, narraba las aventuras de Daniel Arthur Xavier, un enigmático joven de ojos transparentes y cualidades sobrenaturales, que alentado por el secuestro de su hermanastra emprenderá una búsqueda que le llevará a esclarecer el origen de sus extraños poderes.

Esta peculiar propuesta no es el cajón de sastre que vimos hace unas semanas con Turf pero estoy seguro que Wood tuvo que volver a repetir a más de uno, que la idea que le rondaba por la cabeza estaba ambientada en la China de finales de siglo XIX y en ella se mezclaban artes marciales, bucaneros y poderes sobrenaturales a lo Expediente X. Sin mencionar los ojos de nuestro prota que dan tanta grima como aquellos niños de El pueblo de los malditos.

Ilustrada de manera sólida y muy documentada por Rubén Marchionne, (discípulo del gran Alberto Breccia, que llegó incluso a ayudarle a dibujar algunos capítulos, e integrante del grupo Las 3M -compartía estudio, borracheras y resacas con sus antiguos compañeros de clase Mandrafina y Macagno), su dibujo destacaba por unos violentos contraluces que marcarían su estilo y que le convertirían en firme candidato para ilustrar historietas de terror y género negro, como así fue durante toda la década de los 70 en las revistas Eerie, Weird o Terror tales.

Edición original: DAX, la mirada del dragón Vol.I (Biblioteca Robin Wood)

Publica: ECC EDICIONES

Guión: Robin Wood

Dibujo: Rubén Marchionne

Formato: Rústica, 176 págs. B/N

Precio: 14.95 €