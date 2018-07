Deconstruyendo DC

Y decimos que lo vamos a intentar explicar porque este Crisis Final ideado por Grant Morrison es una de las historias que más debate han generado en los últimos años. Durante la publicación de la serie los seguidores trataban de explicar la obra analizando y debatiendo prácticamente cada viñeta. Porque la forma elegida por el guionista escocés para contar una historia tan densa es a su vez tan compleja, que hace bastante complicada su lectura. Eso sí, si algo deja claro Crisis Final es el tremendo conocimiento que Morrison tiene del universo DC; un conocimiento tan basto que en ocasiones abruma. Porque en esta historia no solo aparecen todos y cada uno de sus personajes (principales y secundarios) sino que está todo el universo mitológico creado en su momento por el gran Jack Kirby. Crisis Final es la crisis del multiverso y de los monitores que lo supervisan, de la victoria de Darkseid y del intento de Metron de crear el Quinto Mundo. Todo mientras los superhéroes ven con impotencia que apenas pueden hacer nada en una guerra que tienen perdida de antemano.

Todos estos ingredientes dan para hacer un menú bastante complejo y amplio. Pero Morrison no es de esos “chefs” a los que les gusta cocinar con los métodos tradicionales, así que decide deconstruir la historia con una narrativa densa, críptica, en ocasiones caótica y trufada de las elipsis temporales que tanto le gustan. El resultado final (al menos para alguien que no domine totalmente el universo DC) es que cuando terminas el libro te queda la sensación de que estás ante una de esas obras claves en la historia del cómic, pero que no acabas de entender del todo. Vamos, algo parecido a lo que imagino que sentiría después de comer en uno de esos restaurantes de cocina experimental, en el que pruebas 30 platos que te gustan, pero que hasta que no te explican todo lo que hay detrás pues no aprecias en su totalidad.

Como decíamos al principio y resumiendo mucho, Crisis Final es la historia de la victoria del mal y de cómo todo el universo DC se retuerce y convulsiona para tratar de evitarlo. Es también la historia de cómo la humanidad adquiere el don del conocimiento gracias al dios Metron y cómo lo utiliza para sobrevivir a su mayor desafío. El problema es que la magnitud de la historia y la forma de contarla de Morrison, que en ocasiones aparca tramas durante demasiado tiempo sin refrescarlas antes de volverlas a retomar, hace que la lectura sea difícil, poco fluida y también algo frustrante, ante la cantidad de personajes y referencias que escapan al lector medio.

En cualquier caso si por algo se caracteriza esta es historia es porque no deja indiferente a nadie. Hay quien la considera una maravilla irrepetible y magistral, mientras que otros la ven pretenciosa y confusa. Mi opinión: si algo genera tanta controversia no puedes dejar de leerlo. Si no eres un experto en el universo DC puedes llegar a sentirte perdido, pero hoy en día solo necesitas un ordenador para buscar las referencias que te faltan. Eso sí, no es una lectura sencilla; Crisis Final exige un esfuerzo al lector, que llegado el momento puede convertirse también en un aliciente. Mi consejo: aprovecha ahora que ECC ha reeditado la serie completa en una edición de lujo y con abundante material extra, para leer esta historia y sacar tus propias conclusiones.

Edición original: Final Crisis 1-7 USA

Publica: ECC Ediciones

Guión: Grant Morrison

Dibujo: Carlos Pacheco, Doug Mahnke, J.G. Jones, Matthew Clark

Formato: Cartoné, 416 págs. Color.

Precio: 30€