Víctor Küppers en la primera jornada de ‘Onda Cero Impulsa’: “El futuro de nuestros negocios está en nuestros estados de ánimo”

Para ello, Onda Cero ha organizado un ciclo de conferencias por diferentes ciudades españolas, en las que se pone de manifiesto que es el momento de recuperar la transmisión de ideas cara a cara, de persona a persona, de transmitir sólo las razones para seguir adelante, de poner en positivo nuestras vidas y nuestro entorno; que es el momento de buscar en las crisis –sean de la naturaleza que sean– fuentes de oportunidades; que es, en definitiva, el momento de innovar.

La presentación de la primera jornada de 'Onda Cero Impulsa' corrió a cargo del conductor del informativo 'La brújula' , David del Cura, que explicó que “este proyecto será un nido de grandes acciones. Estamos dispuestos a abrir un tiempo nuevo de relación con las pequeñas y medianas empresas”.

David del Cura aprovechó el evento para recordar que "tres de cada cuatro programas de 'La brújula de la Economía' están dedicados a los pequeños y medianos empresarios" y añadió que “tenemos una clase dirigente incapaz de formar gobierno. ¿Qué pasaría si en vuestras empresas estuvieseis diez meses sin producir?”, preguntó Del Cura a los asistentes a la jornada.

Por su parte, Teresa Fernández, directora de Recursos Humanos de IberCaja, saludó a los pequeños y medianos empresarios: "En IberCaja nos sentimos uno más de vosotros", al tiempo que aseveró que "nunca fue tan fácil crecer y colaborar y aprender de otros, por lo que tenemos una oportunidad".

Fernández recordó que "la implicación de los equipos humanos son fundamentales en la empresa. Los directivos miramos hacia delante y tenemos que lograr transmitir el impulso de nuestros equipos". En este sentido aseguró que "es muy rentable conocer a cada uno de los miembros de nuestros equipos, no sólo en el trabajo".

Por su parte, el jefe de la Sección de Economía de Onda Cero, Ignacio Rodríguez Burgos arrancó su disertación dando la enhorabuena a las pequeñas empresas, a los pequeños empresarios y a los trabajadores. "Este país está viviendo un auténtico milagro". "España es capaz de crecer a un ritmo que duplica a la Zona Euro, y esto es debido al éxito de la sociedad civil. Es una demostración de que los españoles estamos preparados a las nuevas situaciones", aseguró.

Rodríguez Burgos dijo que "nunca hemos tenido una crisis tan dura como la que hemos pasado; pero justo cuando la estamos superando nos fallan nuestros líderes. Es entonces cuando la gente toma las decisiones todas las mañanas: todos los días los colegios, los hospitales, los centros comerciales abren sus puertos. Es un éxito de la sociedad española".

Sin embargo, el jefe de Economía de Onda Cero avisó de que "tenemos retos interiores, pero también exteriores. Hasta ahora –por ejemplo- nos hemos puesto de perfil con el Brexit, pero es algo que nos va terminar afectando".

Víctor Küppers: “La clave es la actitud”

Víctor Küppers arrancó su conferencia, titulada 'Vivir con entusiasmo', asegurando que "voy a lanzaros ideas que os hagan pensar, cosas que seguramente ya sabéis. La gran paradoja de mi trabajo es explicar cosas que vosotros sabéis mejor que yo", avanzó con ironía. Küppers compara a las personas con bombillas que transmiten sensaciones, que lucen con diferentes intensidades: "Unas lo hacen a 30.000 vatios y otras van fundidas", explica.

El prestigioso conferenciante, que articula su discurso en torno a los preceptos de la psicología positiva, mostró su sorpresa por el hecho de que "en una ciudad como Madrid la gente no se saluda cuando se sienta en el autobús a un centímetro de otra persona. Vivimos en una sociedad en la que todo el mundo carga con problemas, lo que nos aleja de la felicidad"; sin embargo, "el estado normal de una persona sana es estar feliz, no sufrir".

En este sentido, Küppers cree que cada persona tiene dos opciones: resignarse o luchar: "Una persona tiene que aspirar a ser normal; y lo normal es la alegría. Si esto no ocurre, hay que reaccionar". En el terreno de la praxis, Küppers considera que "el papel de un jefe es el de transmitir, motivar… por eso no hay que desanimarse. Si un jefe se desanima, el efecto cae en cascada hacia abajo. El futuro de nuestro negocio está en nuestro estado de ánimo", porque "el desánimo nos lleva a la mediocridad".

Es cierto que "ir contento no es garantía de éxito, pero lo contrario sí es garantía de fracaso". Víctor Küppers señala en esta línea que "el ser humano no ve las cosas como son, sino según el estado de ánimo. Las cosas no podemos cambiarlas, pero nuestro estado de ánimo sí", dado que "la psicología positiva demuestra las personas alegres gestionan mejor los problemas", explicó.

Una de las recetas para mejorar en este terreno es, según Küppers: "Lo más importante en la vida es que lo más importante para ti sea realmente lo más importante". El conferenciante concluyó su ponencia asegurando que "es infantil e inmaduro pensar que son los demás los que tienen que mejorarte el estado de ánimo. La responsabilidad es de cada uno: tú eliges tu actitud en cada instante; por eso cada instante te acerca más a la grandeza como persona o a la mediocridad. El truco está en saber elegir tu mejor actitud en cada momento con las cartas que te están tocando".

Tras la conferencia de Víctor Küppers tuvo lugar una sesión de networking en la que los participantes pudieron tomar contacto con otros empresarios, con los que compartieron experiencias y conocimiento.

