Onda Cero Podcast estrena la serie documental 'Aventura, con Sebastián Álvaro'

Onda Cero Podcast estrena este martes 'Aventura, con Sebastián Álvaro', un documental sonoro que invita a los oyentes a recorrer algunas de las expediciones más fascinantes de la historia de la humanidad. A través de relatos cuidadosamente documentados y narrados por el propio Sebastián Álvaro, el podcast revive las gestas de exploradores, navegantes y alpinistas que afrontaron desafíos extremos en algunos de los lugares más inhóspitos del planeta.

Con una combinación de rigor histórico, emoción narrativa y una cuidada producción sonora, ‘Aventura, con Sebastián Álvaro’ pone el foco en las historias humanas que hay detrás de cada hazaña: el valor, el sacrificio, la ambición, el compañerismo y la capacidad de superar los límites conocidos.

Así, el podcast relata algunas de las expediciones más fascinantes de la historia, transportando al oyente a los escenarios más apasionantes de la aventura universal.

Dirigido por Pablo González Batista y Conchi Cejudo, con guion de Javier Álvaro, Sebastián Álvaro e Ignacio Fernández Vázquez, el podcast cuenta con música original de Miguel Marcos, diseño de sonido de Eloy Haza.

El documental sonoro consta de cinco episodios que transportan al oyente a algunos de los escenarios más apasionantes de la aventura universal:

Little Karim: la historia de Abdul Karim, un joven rechazado inicialmente por el legendario alpinista Chris Bonington que terminó convirtiéndose en uno de los porteadores más admirados del Himalaya.

la historia de Abdul Karim, un joven rechazado inicialmente por el legendario alpinista Chris Bonington que terminó convirtiéndose en uno de los porteadores más admirados del Himalaya. Óscar Pérez : el dramático relato de supervivencia del montañero español en el Latok II, una de las montañas más exigentes de Pakistán, durante el verano de 2009.

: el dramático relato de supervivencia del montañero español en el Latok II, una de las montañas más exigentes de Pakistán, durante el verano de 2009. Sarmiento de Gamboa y el Estrecho de Magallanes : la epopeya de cinco navíos españoles que, en el siglo XVI, se enfrentaron a tormentas, vientos extremos e incertidumbre para explorar uno de los confines más hostiles del planeta.

: la epopeya de cinco navíos españoles que, en el siglo XVI, se enfrentaron a tormentas, vientos extremos e incertidumbre para explorar uno de los confines más hostiles del planeta. Irvine y Mallory : una inmersión en uno de los mayores enigmas de la historia del alpinismo: la expedición al Everest de 1924 y la incógnita de si sus protagonistas alcanzaron la cima antes de desaparecer.

: una inmersión en uno de los mayores enigmas de la historia del alpinismo: la expedición al Everest de 1924 y la incógnita de si sus protagonistas alcanzaron la cima antes de desaparecer. Duque de los Abruzzos: el retrato de una vida dedicada a la exploración, desde África hasta el Polo Norte y el Himalaya, marcada por la aventura y por una historia de amor imposible.

Sebastián Álvaro, la voz de la aventura

Reconocido por su trayectoria al frente de ‘Al filo de lo imposible’, Sebastián Álvaro se ha convertido en una de las grandes referencias de la divulgación de la aventura y la exploración en España. En este proyecto para Onda Cero Podcast comparte su experiencia y conocimiento para acercar al público relatos que forman parte del patrimonio universal de la exploración.

Con ‘Aventura, con Sebastián Álvaro’, Onda Cero Podcast amplía su oferta de contenidos originales y refuerza su apuesta por las historias capaces de inspirar, emocionar y descubrir nuevos horizontes a los oyentes.

'Aventura, con Sebastián Álvaro', ya está disponible en la web y la app de Onda Cero y en las principales plataformas de audio.