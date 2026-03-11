Albert Rivera y su fin del mundo, en el tercer episodio de ‘Prohibido morirse’, el programa de Rebeca Marín en Onda Cero Podcast

Onda Cero Podcast estrena un nuevo episodio de ‘Prohibido morirse’, el videopodcast dirigido y presentado por Rebeca Marín, que en esta ocasión recibe como invitado a Albert Rivera, ex presidente de Ciudadanos y una de las figuras políticas más destacadas de la última década en España.

Tras las conversaciones con Willy Bárcenas y Eva Soriano, el formato da un paso más en su vocación de abrir espacios de reflexión con perfiles diversos —de la cultura, la música, el entretenimiento o la política— que aceptan enfrentarse a una pregunta tan inquietante como reveladora: ¿qué diríamos y qué haríamos si supiéramos que estamos viviendo los últimos 30 minutos del mundo?

Un superviviente de la política

De todo se sale, incluso de la política. Esta afirmación resume el espíritu de una conversación en la que se repasa la trayectoria pública de Rivera y su salida de la primera línea institucional. Fundador de Ciudadanos, partido hoy desaparecido del mapa político nacional, el exdirigente reconoce que no se arrepiente de su recorrido: “Dejé la política de golpe, no el partido ni el escaño… dejé toda la política”.

Precoz en cada etapa de su vida —abogado con 23 años, candidato a la Generalitat con 26, a punto de formar gobierno con 35—, Rivera reflexiona sobre el auge y caída de su proyecto político, reivindica su identidad “republicana y liberal” y defiende la vigencia de la moderación: “Ser de centro no se lleva, pero todo vuelve; si han vuelto las hombreras…”.

El episodio también aborda su dimensión más personal. Tras la muerte de su padre hace dos años y medio, asegura haber perdido el miedo a la muerte. En el hipotético fin del mundo, lo tiene claro: se llevaría a sus hijas y “una buena botella de vino”.

Política, contradicciones y legado

Fiel al espíritu del programa, la entrevista combina profundidad y cercanía, dejando espacio para las contradicciones que definen al personaje: “pijo de familia trabajadora”, tranquilo pero fiestero, tímido aunque protagonista de una de las campañas más icónicas de la política reciente al posar desnudo ante toda España. “Se puede ser todo, incluso de centro”, sostiene.

Rebeca Marín conduce la conversación con su sello personal: preguntas directas, mirada humana y una narrativa que trasciende el titular político para adentrarse en el legado, la identidad y la gestión del fracaso y el éxito.

Un formato que invita a parar y pensar

‘Prohibido morirse’ se consolida como una de las apuestas más personales de Onda Cero Podcast. Producido en colaboración con Osmos Global, el videopodcast propone entrevistas de autor que conectan con inquietudes contemporáneas: la memoria, la vulnerabilidad, el miedo a la muerte y el sentido de lo vivido.

Cada semana, el programa suma nuevas voces de ámbitos muy distintos, construyendo un mosaico generacional y profesional que invita a la audiencia a detenerse y escuchar desde otro lugar.

El episodio con Albert Rivera ya está disponible en la web y app de Onda Cero y en las principales plataformas de audio.