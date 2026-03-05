Episodio 2 | 05/03/2026 Prohibido morirse 1x02 | Eva Soriano: "Follar está sobrevalorado, qué pereza, prefiero un cocido"

Eva Soriano estudió turismo, quiso ser cantante, luego actriz y ha acabado “contando sus mierdas” y vendiendo humo, como ella dice, una farsante que es feliz siendo cómica y que ha conseguido ser una de las caras más reconocidas del audiovisual. Al borde de la muerte considera que ella misma es su mejor proyecto, deslenguada, honesta, sin filtros en las redes y en la vida. Por eso asegura que follar está sobrevalorado y a unos minutos de morir, prefiere comerse un cocido. Eso sí, siempre rodeada de los suyos, con las amigas al fin del mundo.