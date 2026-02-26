Episodio 1 | 26/02/2026 Prohibido morirse 1x01 | Willy Bárcenas: "Yo nací públicamente odiado, eso te da una libertad increíble, digo lo que me da la gana"

35:33 MIN Prohibido morirse 1x01 | Willy Bárcenas: "Yo nací públicamente odiado, eso te da una libertad increíble, digo lo que me da la gana"









Willy Bárcenas se considera un superviviente, sí, a pesar de haber nacido en una familia acomodada, un pijo, un disfrutón y un tipo que nunca votaría a la izquierda, no cree en los políticos porque asegura "son gente difícil de admirar", aunque su padre fue uno. Por cierto, admite que su padre, Luis Bárcenas, cometió delitos, pero pagó por ello más que suficiente, 8 años de cárcel. Nunca le ha guardado rencor porque como padre "es y sigue siendo el mejor" confiesa. Dice lo que le da la gana, es sincero, sin pelos en la lengua, porque lo de nacer públicamente odiado "te da una libertad increíble". Y hoy, se ha convertido en el líder de uno de los grupos de música más populares del panorama español "Taburete". Es curioso, fiestero, aunque ahora está más tranquilo y cree en el amor para siempre. En su funeral pondría el himno del Real Madrid y elegiría morir de la manera más placentera posible, aunque lo de la muerte..., mejor ni mentarlo.