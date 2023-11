Carlos Alsina recibe el premio 'Francisco Cerecedo' de Periodismo: "No estaría aquí si no fuera porque tengo detrás a Onda Cero, mi casa"

Los Reyes han entregado esta noche el premio 'Francisco Cerecedo' de Periodismo a Carlos Alsina, director del programa 'Más de uno' de Onda Cero.

El jurado del Premio, concedido por la Asociación de Periodistas Europeos, ha valorado en Alsina "su mirada lúcida, rigurosa y plural de la actualidad, con una mención destacada a su talento como entrevistador", y le califica como un periodista "innovador en la creación y reinvención de formatos radiofónicos, como las ficciones sonoras y espacios de divulgación cultural. Su mirada no solo acerca a los oyentes la realidad española, es una ventana a Europa y al resto del mundo".

El discurso de agradecimiento de Alsina

El director de 'Más de uno' ha querido agradecer a todo su equipo, a los colaboradores y a Onda Cero, su casa, el apoyo durante todos estos años.

"No estaría aquí de no ser por el equipo de mi programa que es quien pica piedra para que luego el presentador haga lo que pueda por lucirse. No estaría aquí de no ser por los colaboradores brillantes que han mejorado y siguen mejorando mis programas: el camarada Amón, Rosa, Pilar, Marta, Rafa, Dani y el profesor...y David Gistau que me permitió crecer a su lado; y Manuel Jabois que sigue siendo insustituible, y Sergio y los 'culturetas'.

No estaría aquí de no ser por el magisterio de Fernando Ónega y de Pilar Cernuda y de Javier González Ferrai y de Antonio Casado y de Raúl del Pozo. No estaría si no fuera porque tengo detrás una cadena de radio, onda Cero, mi casa. Y un grupo de comunicación, Atresmedia, que me permite decir cada mañana lo que pienso en plena libertad".

Carlos Alsina es director de 'Más de uno' desde abril de 2015. Anteriormente estuvo al frente del programa 'La brújula'.

Debutó en la radio en 1990, coincidiendo con el nacimiento de Onda Cero, y formó parte de la primera redacción de informativos de la cadena. Tras su paso por Antena 3 Radio en 1993, donde fue subdirector del informativo nocturno 'Hora cero', y por Radio Voz, donde condujo el principal programa de la mañana, regresó a Onda Cero como director del matinal 'Al día'.

Además de conducir en la actualidad el programa 'Más de uno', Alsina se encarga de los programas especiales con motivo de las citas electorales y los grandes acontecimientos informativos.