Estos son los municipios más desafortunados: nunca ha caído la Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad se ha convertido en uno de los momentos más esperados del mes de diciembre en nuestro país. La compra de décimos o participaciones para el sorteo de la Lotería de Navidad es una tradición habitual. Comprar números concretos con compañeros de trabajo, familiares y amigos, así como también comprar participaciones de escuelas o clubs deportivos forma parte de la misma Navidad. Y por este motivo, el día 22 de diciembre gran parte de la población del país estará atenta a las niñas y niños de San Ildefonso y así saber donde cae el “Gordo” de Navidad, el cual reparte 400.000 euros por décimo.

Aunque es un sorteo con más de 200 años de antigüedad, aún existen actualmente algunos municipios del país donde no ha tocado nunca el primer premio, es decir, el conocido Gordo de Navidad.

Las grandes ciudades y las zonas con más población, donde también suele ser más alta la venta de lotería, es donde acostumbran a caer numerosos premios cada 22 de diciembre. Aun así, son numerosos los municipios del país que han sido agraciados con el primer premio de la lotería de Navidad. Desde 1812, el famoso Gordo de Navidad ha caído y ha repartido suerte en 345 municipios distintos de toda España. Es por eso, que los municipios que aún no han sido agraciados con la suerte del primer premio, siguen a la espera de que el siguiente año el Gordo pueda celebrarse en su localidad.

Las tres ciudades a la espera del Gordo de Navidad

Melilla es actualmente la única región autónoma del país, donde nunca ha tocado el primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad. Acompañando la escasa suerte durante el sorteo de Navidad, también encontramos dos capitales de provincia donde nunca ha tocado el “Gordo” de Navidad, estás son Tarragona y Ávila. Aun así, la suerte sí que ha acompañado a algunos de los municipios de las dos provincias, pero nunca ha salpicado en las capitales.

Comunidades autónomas poco afortunadas

Si ponemos el foco en la suerte en las comunidades autónomas, hay que resaltar que en la mayoría de comunidades ha tocado al menos una vez el Gordo de Navidad y otros premios del sorteo. Pero hay que destacar, que hay comunidades autónomas que a lo largo de la historia han sido menos agraciadas con los premios de la lotería de Navidad, estás son: La Rioja, Navarra y Cantabria.

Los municipios más afortunados

Las ciudades grandes, cuentan con muchas administraciones y venden numerosos décimos. Este hecho aumenta las posibilidades de que el primer premio del sorteo de Navidad toque en municipios grandes. Son las ciudades de Madrid y Barcelona, las que están en cabeza de municipios donde ha tocado más veces el primer premio de la Lotería de Navidad. En el caso de Madrid, en 83 ocasiones y en el caso de Barcelona, en 43 ocasiones. Es importante destacar que cada año los premios suelen estar más repartidos. Este hecho tiene que ver con que la población cada vez tiende a comprar décimos en distintos lugares del país, durante el último trimestre del año. Por tanto, aumenta la posibilidad de que la suerte se reparta por distintos municipios.

Es relevante recalcar, que el primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad puede tocar en cualquier municipio del país, ya que históricamente ha tocado también en localidades muy pequeñas. Por tanto, vivas en el municipio que vivas, siempre existe la posibilidad de que puedas celebrar el “Gordo” de Navidad.