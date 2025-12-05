Los números más feos (y menos vendidos) de la Lotería de Navidad 2025

El azar es la única regla que sigue cualquier el Sorteo Extraordinario de Navidad a la hora de entregar sus premios, pero la esperanza hace que cada persona busque la suerte de diferentes maneras. Muchas personas eligen sus números basándose en fechas especiales, terminaciones favoritas o incluso lugares con tradición de repartir premios, mientras que otras prefieren sencillamente dejarlo todo en manos del azar y adquirir el número que esté disponible en la administración.

Mientras que unos toman como terminaciones o números de la suerte los más premiados, hay personas que prefieren fijarse en esos números olvidados, incluso "de mala suerte" por apenas haber aparecido durante todos estos años como números premiados.

¿Qué se considera un “número feo” o poco vendido?

Hay terminaciones que históricamente no han resultado premiadas con el "Gordo", provocando una reputación negativa. Entre las terminaciones más mencionadas como "malas" o "menos vendidas" están: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Además de las terminaciones, algunas franjas de números o empezados por ciertos dígitos serían también poco elegidos: 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, del 67 al 70, del 73 al 75, 77, o del 80 al 99.

Esa supuesta "mala suerte" histórica hace que muchas personas eviten esas terminaciones o dígitos de inicio, lo que reduce su demanda, pero también puede hacerlos atrayentes para quienes valoran más la independencia del azar que la presión social. De todas maneras, desde un punto de vista estrictamente probabilístico, todas las terminaciones tienen la misma oportunidad, así que lo "menos vendido" no equivale a "menos probable".

Las supersticiones en la Lotería de Navidad

Además de analizar estadísticas, muchos jugadores confían en pequeños rituales y creencias populares para mejorar su suerte. Algunas de las más comunes son:

Entrar con el pie derecho : Al acceder a la administración de lotería para comprar el décimo.

: Al acceder a la administración de lotería para comprar el décimo. Décimos boca abajo : Pedir al lotero que te entregue el billete de esta manera.

: Pedir al lotero que te entregue el billete de esta manera. Tocar cabezas o barrigas : Pasar el décimo por la cabeza de una persona calva o por la barriga de una embarazada.

: Pasar el décimo por la cabeza de una persona calva o por la barriga de una embarazada. Llevar un amuleto : Como un trébol de cuatro hojas o cualquier otro símbolo personal de buena fortuna.

: Como un trébol de cuatro hojas o cualquier otro símbolo personal de buena fortuna. Evitar contarlo para que no se "gafe": hay quien cree que si dices tu número, lo estropeas. Otros hacen lo contrario: lo repiten para atraer la buena energía

¿Por qué creemos en las supersticiones?

Especialmente en Navidad es muy común apostar a un mismo número, pero, como sucede con la mayoría de supersticiones, esta decisión tiene más que ver con la psicología que con probabilidad. Y en especial, con la ilusión de control. Nuestro cerebro odia la incertidumbre, es por eso que jugar siempre el mismo número nos da la sensación (falsa, pero reconfortante) de que tenemos cierto control sobre un resultado completamente aleatorio. Es el mismo mecanismo que hace que muchas personas soplen los dados o toquen madera.

En definitiva, ritualizar la elección del décimo activa mecanismos psicológicos que reducen la incertidumbre y alivia la ansiedad. Estas conductas no cambian la probabilidad real de ganar, pero sí proporcionan seguridad emocional, cohesión social y una ilusión compartida, elementos profundamente humanos y especialmente presentes durante las fiestas.