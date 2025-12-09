Cuidado si revendes un décimo de la Lotería de Navidad: te puede caer esta multa

La suerte no es el único factor en juego a la hora de ganar El Gordo de la lotería de Navidad: también lo es la ley. Vender o comprar un décimo fuera de los canales oficiales puede conllevar una sanción que arruine cualquier espíritu navideño. Por eso, antes de dejarte llevar por la emoción, conviene saber por qué la reventa es una práctica sancionada y cómo evitar problemas sin renunciar a la ilusión del sorteo.

La Lotería de Navidad está gestionada por Loterías y Apuestas del Estado, y esta se rige por principios de transparencia y de igualdad de oportunidades para todos los jugadores. La reventa de décimos rompe este equilibrio, alimentando un mercado paralelo en el que algunos buscan obtener un beneficio indebido. Por ello, la normativa española establece que la venta de boletos solo puede realizarse a través de administraciones autorizadas y canales oficiales.

¿Qué dice la normativa?

Según indica el Real Decreto del 23 de marzo de 1956, que regula la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en España, los décimos son “efectos estancados”, es decir, que la producción, distribución y venta de estos productos son un monopolio del Estado español y, por lo tanto, únicamente las administraciones oficiales (o sus vendedores autorizados) pueden venderlos. De esta manera, revender un décimo con sobreprecio (más de su precio oficial de 20 €) está prohibido, salvo autorización expresa por parte de SELAE y el recargo no debe superar el 20% del precio oficial.

¿Qué se considera reventa?

En el contexto de la Lotería de Navidad, la reventa no se limita únicamente a la venta de boletos a un precio superior al original. Cualquier transacción que implique un beneficio económico directo por la venta de un décimo fuera de los canales autorizados se considera reventa ilegal. Esto incluye, por ejemplo, a particulares que, de manera informal, vendan sus décimos a familiares, amigos o conocidos con un sobreprecio, o plataformas no oficiales que se dediquen a comercializar boletos sin ser administraciones autorizadas.

Este tipo de prácticas no solo compromete la legalidad de quien las realiza, sino también la de quien compra, ya que el billete podría quedar invalidado si resultara premiado. Además, adquirir décimos fuera de los canales oficiales puede afectar a la transparencia del sorteo y romper el principio de igualdad entre todos los jugadores.

¿Qué multa puedes recibir?

Dependiendo de la normativa aplicable, la sanción por revender un décimo sin autorización puede ir desde los 601 euros hasta 3.000 euros.

Por ejemplo, en casos graves, como podría ser revender con fines de fraude o blanqueo, la multa puede ascender a más de la mitad del premio obtenido si el décimo resulta ganador. Además, si compras un décimo revendido ilegalmente, puede que pierdas derecho al premio.

En resumen, no solo puedes exponerte a una multa si realizas reventa de décimos sin estar autorizado, también te arriesgas a que se te invalide el billete o se te impida cobrar el premio. Si estas Navidades compras un décimo de lotería, asegúrate siempre de hacerlo en puntos oficiales.