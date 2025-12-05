Cuidado con las estafas de los décimos falsos en la Lotería de Navidad: así puedes evitarlas

Con la emoción de los grandes sorteos de Lotería, aparece cada año el mismo riesgo invisible: los timos con décimos falsos. Los estafadores aprovechan la ilusión y el desconocimiento para vender participaciones fraudulentas o engañar a compradores despistados. Proteger tu dinero y tu ilusión es más sencillo si sigues estas recomendaciones oficiales.

Las tres estafas más frecuentes que debes conocer

Aunque hay muchos tipos de estafas y timos, hay algunos modus operandi que son muy recurrentes:

La venta de participaciones falsas : te ofrecen un número “seguro” o “de la suerte” a un precio sospechosamente bajo, pero el décimo es una copia sin valor.

: te ofrecen un número “seguro” o “de la suerte” a un precio sospechosamente bajo, pero el décimo es una copia sin valor. El falso sorteo previo : contactan contigo para decirte que has ganado un premio en un “sorteo exclusivo” antes de la lotería oficial, pero para cobrarlo debes pagar una comisión anticipada.

: contactan contigo para decirte que has ganado un premio en un “sorteo exclusivo” antes de la lotería oficial, pero para cobrarlo debes pagar una comisión anticipada. Phishing lotero: recibes emails o SMS que imitan a Loterías del Estado pidiendo que verifiques tus datos o participaciones, robando así tu información bancaria.

Consejos infalibles para comprar con seguridad

Si sigues estas recomendaciones podrás tener mucha más seguridad de que no te verás afectado por ninguna estafa:

Compra siempre en puntos de venta oficiales : esta es la regla de oro. Solo los establecimientos autorizados por Loterías del Estado (administraciones de lotería, estancos y locales con la placa oficial) pueden vender décimos legítimos. Evita comprar en internet a no ser que sea la web oficial.

: esta es la regla de oro. Solo los establecimientos autorizados por Loterías del Estado (administraciones de lotería, estancos y locales con la placa oficial) pueden vender décimos legítimos. Evita comprar en internet a no ser que sea la web oficial. Verifica la autenticidad del décimo físicamente : un décimo legal tiene elementos de seguridad parecidos a los de los billetes de moneda difíciles de falsificar. Los principales son la marca de agua, el hilo de seguridad y la impresión en relieve. Para ver la marca de agua sitúa el décimo a contraluz y podrás verla en el billete. Por su parte, el hilo de seguridad está incrustado en el papel, se ve como una línea discontinua. Y la impresión en relieve podrás notarla pasando el dedo por el número, donde notarás un relieve característico.

: un décimo legal tiene elementos de seguridad parecidos a los de los billetes de moneda difíciles de falsificar. Los principales son la marca de agua, el hilo de seguridad y la impresión en relieve. Para ver la marca de agua sitúa el décimo a contraluz y podrás verla en el billete. Por su parte, el hilo de seguridad está incrustado en el papel, se ve como una línea discontinua. Y la impresión en relieve podrás notarla pasando el dedo por el número, donde notarás un relieve característico. Desconfía de ofertas demasiado buenas: s i te ofrecen un número "cantado" o un décimo por debajo de su precio oficial (20 euros el entero), es casi seguro una estafa. Los loteros oficiales no hacen descuentos.

i te ofrecen un número "cantado" o un décimo por debajo de su precio oficial (20 euros el entero), es casi seguro una estafa. Los loteros oficiales no hacen descuentos. Cuidado con los sorteos "privados" o "de asociaciones": v erifica siempre la legalidad de estos sorteos. Pide información por escrito y comprueba que están autorizados. Si te piden dinero por adelantado para cobrar un premio, es una señal de alarma inequívoca.

erifica siempre la legalidad de estos sorteos. Pide información por escrito y comprueba que están autorizados. Si te piden dinero por adelantado para cobrar un premio, es una señal de alarma inequívoca. Cómo verificar un décimo online: si tienes dudas sobre un décimo que ya has comprado: usa la app oficial de Loterías del Estado. A través de la app podrás escanear el código QR del décimo con tu móvil o puedes introducir manualmente el número y la fracción en la web oficial.

La regla de oro que nunca debes olvidar

Loterías del Estado nunca contacta por teléfono, email o WhatsApp para anunciar premios menores. Tampoco pide nunca pagos por adelantado para liberar premios. Si recibes una de estas llamadas, cuelga inmediatamente.

En su web, puedes encontrar más información sobre las estafas más habituales.