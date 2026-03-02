La Rioja abre el plazo de escolarización para los 2.025 niños nacidos en 2023

Desde hoy, y hasta el día 17, está abierto el plazo de escolarización para los 2.025 niñas y niños nacidos en 2023 que el curso que viene se incorporan a las aulas para iniciar Segundo ciclo de Infantil.

Las familias pueden presentar sus solicitudes de modo telemático a través de la plataforma RACIMA o, de modo presencial, en los centros que hayan elegido como primera opción, o en los registros habilitados por el Gobierno de La Rioja. Se mantiene la zona única de escolarización para Logroño, Lardero y Villamediana así como el sistema de bombo único para la asignación de alumnos a los centros.

Miguel Ángel Fernández, viceconsejero de Educación recuerda que el curso pasado el 95,72% de las familias vio cómo se les había asignado al centro elegido en primera instancia y que, sumando las primeras y segundas opciones, se alcanzó a más del 98%.

Por ello se recomienda a las familias que revisen bien la documentación, que planifiquen el proceso y que no apuren hasta el final los plazos, como se había años atrás, porque no es necesario.

El 9 de abril se publicarán las listas provisionales; los días 10, 13 y 14 se pueden presentar las reclamaciones y el 30 se publicarán las listas definitivas, de modo que el proceso de matriculación se desarrollará en los centros del 4 al 12 de mayo.

Una llamada a la escuela pública

La Plataforma por la Escuela Pública de La Rioja, compuesta por CCOO, UGT, STE-Rioja, STAR, FAPA, IU, PSOE, Alternativa Universitaria y Frente de Estudiantes anima a las familias a “que elijan la escuela de todas y todos".

Subrayan que la escuela pública ofrece una enseñanza integral, de calidad y laica; defienden su base integradora e inclusiva; y ensalzan que, además de gratuita, es democrática, y en ella participa toda la sociedad.

Decía su portavoz, Nuria Miguel, que en La Rioja hay un total de 155 centros de escuela pública, con unos 5.500 profesores y que la escuela pública siempre suma mayor matriculación que la concertada.