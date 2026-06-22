Primera piedra del Centro Nacional de Tecnologías del Envase en Calahorra con una inversión de 12.5 millones

Esta semana comienza con una gran noticia a nivel empresarial porque en Calahorra se procedía hoy a la colocación de la primera piedra del Centro Nacional de Tecnologías del Envase, CENTIDE.

Cuenta con un plazo estimado de obras de 16 meses y una inversión de 12.5 millones de euros: el 80 por ciento, por parte del gobierno regional y el 20 restante del gobierno central a través de 4 ministerios.

Desde finales de 2023, el Centro desarrolla su actividad en el polígono Tejerías, donde continuará hasta que termine la construcción de este nuevo espacio en El Recuenco, en el que contará con una superficie total de 12.000 metros cuadrados.

El presidente del gobierno regional, Gonzalo Capellán, participaba en este acto en el que señalaba que esa primera piedra es un símbolo de futuro para Calahorra, la economía riojana y el sector del envase en España.

Un sector fuerte que recibe el apoyo de las instituciones para continuar creciendo en nuestra región, especialmente en dos ámbitos fundamentales como son la innovación y la sostenibilidad.

Las instalaciones contarán con dos laboratorios, uno de química y otro de ensayos, además de espacios de formación, auditorio y restauración.

Destacaba Capellán que CENTIDE es un acto relevante en un sector protagonizado por PYMES, y agradecía el trabajo del equipo humano que ya forma parte de esta iniciativa con 40 proyectos ya en marcha.